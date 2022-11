Analyse Stellenabbau bei Tech-Konzernen Diese Krise würden sich viele wünschen Stand: 18.11.2022 17:39 Uhr

Ob Meta, Alphabet, Microsoft oder Amazon - US-Technologiekonzerne streichen viele Stellen und sparen Kosten ein. Eine ganze Branche scheint in der Krise zu sein. Tatsächlich erwirtschaftet sie weiter hohe Milliardengewinne.

Von Thomas Spinnler, tagesschau.de

Es ist ein ungewohntes Bild: Die seit vielen Jahren mit Milliardengewinnen verwöhnten, ungeheuer erfolgreichen und marktbestimmenden Technologiekonzerne drücken massiv auf die Kostenbremse. Beim Technologiekonzern Amazon steht offenbar die nächste Entlassungswelle bevor, auch Meta, Alphabet und Microsoft kürzen Personal, beschließen Einstellungsstopps oder sind auf der Suche nach anderweitigen Einsparmöglichkeiten.

Viele Investoren kehrten ihnen zuletzt auch an der Börse den Rücken, die Aktienkurse gerieten zum Teil unter massiven Druck. Stehen einige der beherrschenden Unternehmen des Technologiesektors vor einem tiefgreifenden Umbruch - oder handelt es sich lediglich um eine Momentaufnahme?

Digitale Werbung wächst weiter

Zunächst verdient jedes der Unternehmen einen Blick auf die eigenen Stärken und Schwächen. Schließlich hat jeder der großen Konzerne ein individuelles Geschäftsmodell. So ist die Facebook-Mutter Meta ebenso wie der Suchmaschinenkonzern Alphabet vor allem von Digitalwerbung abhängig. Alphabet erwirtschaftete im abgelaufenen dritten Quartal rund 80 Prozent des Umsatzes mit Werbung. Auch das Geschäftsmodell von Meta hängt fast völlig an der Online-Werbung. Damit erzielt Meta auf den Plattformen Facebook und Instagram weit über 90 Prozent der Erlöse.

Die Zukunft dieser Unternehmen hängt also entscheidend an der Zukunft des digitalen Werbemarkts. Taymour Tamaddon, Portfoliomanager bei T. Rowe Price, ist optimistisch: "Der starke Rückenwind, der das rasante Wachstum der digitalen Werbung in den letzten zehn Jahren begünstigt hat, ist weitgehend intakt. Und es ist derselbe Rückenwind, der das Wachstum auch in Zukunft stützen dürfte", meint der Experte.

Zwar haben die vergangenen Monate laut Tamaddon gezeigt, wie schnell die Unternehmen in der Krise den digitalen Anteil ihres gesamten Marketingbudgets kürzen. Der digitale Werbemarkt werde aber robust bleiben, nicht zuletzt wegen der beträchtlichen Vorteile der digitalen Technik wie bessere Zielgruppenansprache und Messbarkeit. Dass die Geschäftsmodelle von Alphabet oder Meta ernsthaft in Gefahr geraten könnten, erscheint damit höchst unwahrscheinlich.

Cloud-Service als Garant für Gewinne

Der Technologiekonzern Amazon ist nicht in gleicher Weise einseitig aufgestellt, auch wenn mehr als 80 Prozent des Umsatzes mit dem Marktplatz generiert wird. Deshalb ist die inflations- und rezessionsbedingte Zurückhaltung der Konsumenten durchaus ein Faktor, den Amazon auf der Rechnung hat. Aber das Geschäftsmodell des Konzerns ist längst vielfältiger. Vor allem die Cloudsparte AWS war in den vergangenen Jahren ein Wachstumstreiber. Sie sei für einen Großteil des Konzerngewinns verantwortlich, selbst wenn sich das Wachstum verlangsame, schreiben die Fachleute von Vontobel.

Auch Microsoft verdient das Geld in den unterschiedlichsten Segmenten und ist deshalb weniger anfällig für Krisen. Dazu gehört neben der bekannten Bürosoftware oder dem zuletzt durch Zukäufe massiv aufgewerteten Gaming-Bereich ebenfalls das Cloudgeschäft. Daraus kam laut Vontobel im vergangenen Quartal bereits rund die Hälfte des Konzernumsatzes.

Wachstum nicht mehr ganz so stürmisch

Allerdings ist es offenkundig, dass das Wachstumstempo der Sparte nach gigantischen Raten der Vergangenheit sowohl bei Amazon als auch bei Microsoft zurückging. Nach Einschätzung des Beratungsunternehmens Gartner bleibt das Cloudgeschäft für die Unternehmen künftig ein globaler milliardenschwerer Wachstumsmarkt, wenn auch mit gedrosseltem Tempo.

Doch ist das Grund zur Sorge? Wenn sich das Wachstumstempo bei Microsofts Cloudsparte von 50 Prozent auf 35 Prozent verringere, sei es schwer, dies als schlechte Nachricht zu bezeichnen, sagte der Gartner-Experte John-David Lovelock gegenüber dem US-Sender CNBC.

Vier hochprofitable Unternehmen

Ein Blick in die aktuellen Quartalsbilanzen von Meta, Amazon, Microsoft oder Alphabet zeigt es: Die Krise, die einige Beobachter gerade bei den Internetkonzernen ausmachen, würden sich die meisten Unternehmen weltweit vermutlich wünschen. Im jüngst abgelaufenen Quartal verdienten sie zusammen fast 40 Milliarden Dollar. Es handelt sich um hochprofitable Unternehmen.

Warum sie gerade trotzdem so stark auf die Kosten blicken, erklärte der Investor Florian Heinemann in der Wochenzeitung "Die Zeit": In einer wirtschaftlich kritischen Lage werde an der Börse weniger auf Wachstum geschaut, sondern stärker darauf, wie profitabel eine Firma ist. "Unternehmen, deren Aktienkurs in den vergangenen Monaten abgerutscht ist, müssen jetzt signalisieren: Wir kümmern uns darum, profitabel zu bleiben", meint Heinemann.

Dabei gehe es dann auch darum, die Personalkosten in Relation zum Umsatz zu senken. "Will eine Firma ihre Gewinne steigern, werden meistens Leute entlassen, um deren Gehälter und damit Kosten einsparen zu können", lautet das Fazit des Investors.

Suche nach neuen Geschäften

Langfristig seien die Konzerne immer noch "extrem gut aufgestellt", sagt Kapitalmarktstratege Stefan Riße von der Vermögensverwaltung Acatis. Gerade Microsoft, die Google-Mutter Alphabet und Amazon seien mittlerweile eine Art "Versorger im täglichen Alltag" geworden. Hinzu kommt, dass die Unternehmen mehrfach gezeigt haben, dass sie auf Veränderungen und Krisen schnell reagieren können - und neue Geschäftsfelder mit Hochdruck angehen.

Das versucht derzeit offenbar der Chef und Gründer von Meta, Mark Zuckerberg mit seinem Metaverse-Projekt. Aktuell verschlingt die Entwicklung Milliarden Dollar, was mitverantwortlich für den Sparkurs des Social-Media-Netzwerks ist. Ob sich die Investition einmal auszahlen wird, bleibt zwar ungewiss. Gleichwohl verfügt Meta offenbar über ausreichend Reserven, um das Risiko einzugehen.

Erst in etwa zehn Jahren möchte Zuckerberg mit dem Metaverse Geld verdienen. Es wäre nach dem Erfolg mit Facebook eine weitere Wette auf die Zukunft, die der Multimilliardär gewinnt - oder sein erster echter Misserfolg.