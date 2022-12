Angeblich Verstoß gegen Richtlinien Twitter sperrt Konto mit Musks Flugdaten Stand: 15.12.2022 08:29 Uhr

Jahrelang ließen sich die Flugrouten von Elon Musk über Twitter öffentlich verfolgen. Offenbar störte das jetzt den neuen Chef des Kurznachrichtendiensts. Der Account wurde gesperrt - Musk hatte noch jüngst das Gegenteil versprochen.

Twitter hat einen Account gesperrt, der bislang den Privatjet von Konzernchef Elon Musk verfolgte. Das Konto war vom College-Studenten Jack Sweeney angelegt worden, der mithilfe eines automatisierten Computerbots öffentlich zugängliche Flugdaten auswertete, um die Flugbewegungen von Musks Jets zu ermitteln und zu dokumentieren.

Musk erklärte in einem Tweet am Mittwochabend, dass der einige Stunden zuvor deaktivierte Bot-Account gegen die Nutzerrichtlinien der Internetplattform verstoßen habe.

Stunden später war das Konto jedoch wieder sichtbar, nachdem für alle die neue Regel eingeführt wurde, wonach das Teilen des aktuellen Standorts eines Nutzers nicht mehr erlaubt sei. Doch kurz darauf wurde @elonjet erneut gesperrt.

Musk droht mit rechtlichen Schritten

Zuvor twitterte Musk, dass ein "verrückter Stalker" in Los Angeles ein Auto attackiert habe, in dem sein kleiner Sohn gesessen habe. Der Twitter-Eigentümer drohte dem Initiator von @elonjet, Sweeney, sowie "Organisationen, die die Schädigung meiner Familie unterstützten", zudem mit rechtlichen Schritten.

Sweeneys Konto hatte vor Mittwoch mehr als 526.000 Follower. Der Programmierer sagte der Nachrichtenagentur AP, beim Einloggen sei ihm am Mittwoch eine Twitter-Mitteilung gezeigt worden, derzufolge sein Konto wegen Regelverstößen dauerhaft gesperrt sei. Daraufhin beschwerte er sich bei Twitter und erhielt folgende Antwort: "Sie dürfen Twitter-Dienste nicht auf eine Weise nutzen, die darauf abzielt, Informationen künstlich zu verbreiten oder zu unterdrücken, oder ein Verhalten zeigen, das das Twitter-Erlebnis von Menschen manipuliert oder stört", hieß es.

Sweeney sagte, er habe das @elonjet-Konto 2020 eingerichtet, weil er sich als Fan der Firmen Tesla und SpaceX für Musk interessiert habe. Musk habe ihm im vergangenen Jahr 5000 Dollar geboten, damit er das Konto @elonjet lösche und auf Sicherheitsbedenken verwiesen.

Auch andere Konten mit Flugdaten gesperrt

Der Student an der University of Central Florida betreibt ähnliche Konten mit Flugdaten anderer Prominenter wie Bill Gates, Jeff Bezos und einiger russischer Oligarchen. Diese wurden am Mittwochabend ebenfalls gesperrt, genauso wie Sweeneys persönlicher Account. Bei letzterem teilte Twitter mit, Sweeney habe gegen die Regeln gegen "Manipulation der Plattform und Spam" verstoßen.

Nachdem Musk Twitter Ende Oktober gekauft hatte, habe dieser ihm versichert, das Konto werde nicht gesperrt, ergänzte der 20-Jährige. Musk selbst twitterte noch Anfang November: "Mein Engagement für die freie Meinungsäußerung geht sogar so weit, dass ich das Konto, das meinem Flugzeug folgt, nicht sperre, auch wenn dies ein unmittelbares persönliches Sicherheitsrisiko darstellt."

Sweeney sagte dazu jetzt: "Er sagt, das ist freie Meinungsäußerung und macht das Gegenteil."