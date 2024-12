Bundesernährungsministerium Supermärkte werfen weniger Lebensmittel weg Stand: 03.12.2024 12:28 Uhr

Seit Juni vergangenen Jahres gibt es ein Abkommen zwischen Ernährungsministerium und Handelsketten. Das Ziel: Lebenmittelverschwendung vermeiden. Und es wirkt. Die meisten Lebensmittelabfälle entstehen jedoch anderswo.

Es gibt weniger Lebensmittelabfälle in Supermärkten. Seit dem vergangenen Jahr sind sie um fast ein Viertel gesenkt worden. Das geht aus dem Zwischenbericht zur freiwilligen Selbstverpflichtung des Handels zur Lebensmittelverschwendung hervor, den das staatliche Thünen-Institut im Auftrag des Bundesernährungsministeriums vorgelegt hat.

Bis zu 30 Prozent weniger Abfälle in Supermärkten

Demnach haben die 14 an der Selbstverpflichtung beteiligten Groß- und Einzelhandelsketten seit dem Abschluss der Vereinbarung im Juni vergangenen Jahres ihre Lebensmittelabfälle im Schnitt um 24 Prozent reduziert. Einige Unternehmen hätten sogar schon das für 2025 anvisierte Ziel einer Reduzierung von 30 Prozent erreicht. Wichtige Maßnahmen seien Kooperationen mit den Tafeln sowie geringere Preise beim Verkauf von Lebensmitteln, die kurz vor dem Ablauf des Haltbarkeitsdatum stehen.

Özdemir: "Teller oder Topf, aber nicht Tonne"

Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) sieht die Wirksamkeit der Selbstverpflichtung durch den Zwischenbericht bestätigt. "Dieser Erfolg sollte für alle eine Motivation sein, nicht nachzulassen, damit am Ende so viele unserer wertvollen Lebensmittel wie möglich genau dort landen, wo sie hingehören: auf den Teller oder in den Topf, aber nicht in die Tonne."

Privathaushalte: 58 Prozent der Abfälle

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes landen jährlich in Deutschland fast 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall. Davon entstehen im Handel rund sieben Prozent (0,8 Millionen Tonnen). Der Großteil der Lebensmittelabfälle ensteht allerdings mit 58 Prozent in Privathaushalten (6,3 Millionen Tonnen). Jeder Verbraucher und jede Verbraucherin wirft demnach etwa 76 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg.