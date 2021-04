Paul Simon verkauft Rechte Sony sichert sich "Sound of Silence"

Zusammen mit Art Garfunkel wurde Paul Simon weltberühmt. Nun verkaufte er seine gesamten Songrechte an Sony Music. Dazu zählen Hits wie "Sound of Silence" und "Bridge Over Troubled Water".

Von Peter Mücke, ARD-Studio New York

Nach den Musiklegenden Bob Dylan, Neil Young und Stevie Nicks von Fleetwood Mac macht auch Paul Simon seinen Song-Katalog zu Geld. "Ich freue mich, Sony Music Publishing als Hüter meiner Lieder für die kommenden Jahrzehnte zu haben", sagte der inzwischen 79-Jährige. Finanzielle Details nannten weder er noch der Musikverlag.

Der Song-Katalog umfasst Simons gesamte Werke aus sechs Jahrzehnten. Dazu zählen Hits aus seiner Zeit mit Art Garfunkel, darunter "Bridge Over Troubled Water", "Sound of Silence", "The Boxer" oder "Mrs. Robinson". Nach der Trennung des Duos Simon & Garfunkel war Paul Simon aber auch als Solokünstler erfolgreich, etwa mit dem Album "Graceland".

Paul Simon verkaufte auch den Songkatalog aus seiner Zeit als Solokünstler. Bild: picture alliance/dpa

Song-Rechte für Investoren attraktiv

In einer Zeit, in der immer weniger Tonträger gekauft werden und - wegen der Corona-Pandemie - auch das Konzert-Geschäft in der Krise ist, werden die Song-Rechte von Superstars für Investoren immer interessanter.

So hatte die britische Investmentfirma Hipgnosios 50 Prozent der Rechte des Song-Katalogs von Neil Young gekauft. Zuvor hatte bereits Bob Dylan seine mehr als 600 Lieder an den Musikverlag von Universal-Music verkauft.