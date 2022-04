Russischer Stahl fehlt Wehe, wenn die Paletten ausgehen Stand: 06.04.2022 08:29 Uhr

Ob Medikamente, Öl oder Mehl - viele Waren werden auf Paletten an Supermärkte oder Großhandel geliefert. Doch als Folge der Russland-Sanktionen droht den deutschen Palettenbauern nun ein Produktionsstopp.

Sonnenblumenöl, Rapsöl und Mehl sind derzeit bei deutschen Verbrauchern heiß begehrt. Doch nicht nur die Waren selbst drohen, knapp zu werden, sondern auch die Paletten, auf denen sie geliefert werden. Schon in einigen Wochen könnten die ersten Firmen gezwungen sein, ihre Paletten-Produktion runterzufahren, teilte der Bundesverband Holzpackmittel, Paletten und Exportverpackung (HPE) in Bad Honnef mit.

Drahtstahl aus Russland dringend benötigt

Der Grund dafür ist ebenso einleuchtend wie kurios - und zeigt einmal die Verflechtungen zwischen der deutschen Wirtschaft mit der russischen. Denn für die Produktion der Paletten braucht es nicht nur Holz, sondern auch russischen Stahl - für die Nägel. 90 Prozent des sogenannten Drahtstahls, aus dem die für Paletten genutzten Nägel gemacht werden, kommen aus Russland.

Stahllieferungen sind jedoch wegen der aktuellen Russland-Sanktionen untersagt. Kurzfristige Alternativen gibt es dem Verband zufolge nicht, da spezielle Nägel nötig seien.

Zum Holzproblem gesellt sich das Nagelproblem

Die überwiegend mittelständisch geprägte Branche steht bereits seit Monaten unter Druck, hat sich doch wegen der stark gestiegenen Kosten für Holz der Preis für eine Europalette seit 2019 von knapp zehn Euro auf derzeit etwa 25 Euro erhöht. Mit den Nägeln komme ein weiteres Problem hinzu. Hierbei gehe es nicht um den Preis, betonte HPE-Vorstandsmitglied Joachim Hasdenteufel. "Sondern darum, dass wir überhaupt etwas produzieren können."

78 Nägel für eine Europalette

Paletten sind in Industrie und Handel seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Als vor über 60 Jahren, im Jahr 1961, die Europalette durch den Internationalen Eisenbahnverband UIC mit Sitz in Paris entwickelt wurde, revolutionierte das die Logistik in ganz Europa und darüber hinaus.

Ob Lebensmittel, Elektronik oder Medikamente - alles wird in Kartons befördert, die auf Paletten in Lastwagen, Güterzügen oder Flugzeugen transportiert werden. Vergangenes Jahr stellte die deutsche Palettenbranche rund 120 Millionen solcher Holzkonstruktionen her. Für eine Europalette braucht es übrigens elf Bretter, neun Klötze - und eben auch 78 Nägel.