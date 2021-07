Top-Sponsor Toyota stoppt Olympia-Werbung

Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele sagt Groß-Sponsor Toyota seine geplanten Werbespots und die Teilnahme an der Eröffnungszeremonie ab. Offenbar befürchtet der Autokonzern einen Imageschaden.

Japans Top-Sponsor der Olympischen Spiele Toyota schränkt wenige Tage vor Beginn sein öffentliches Engagement für das Turnier ein. Vorbereitete Werbespots mit Bezug zu den Spielen werde man nicht ausstrahlen lassen, so der Konzern. Auch wollen Toyota-Chef Akio Toyoda und andere Firmenvertreter nicht an der Eröffnungszeremonie am 23. Juli teilnehmen.

Bei diesen Spielen werde vieles auf Unverständnis stoßen, hieß es zur Begründung. Dass einer der wichtigsten Sponsoren auf Distanz geht, ist eine bittere Nachricht für die Organisatoren. Toyota ist eines von rund 60 japanischen Unternehmen, die für die Spiele eine Rekordsumme von zusammen mehr als drei Milliarden Dollar für die Sponsorenrechte gezahlt hatten.

Spiele ohne Zuschauer

Die Corona-Krise und eine Reihe von Pannen und Skandalen im Vorfeld der Spiele haben das größte Sportereignis der Welt überschattet. So stehen die Spiele international und national in der Kritik, da befürchtet wird, dass sie die Pandemie verstärken. Eine deutliche Mehrheit der japanischen Bürger spricht sich immer wieder in Umfragen dagegen aus, dass das Großereignis in Tokio stattfindet.

Die Spiele werden nahezu komplett ohne Zuschauer stattfinden. Schon im März hatte Japans Regierung Publikum aus dem Ausland verboten. Auch das Vorhaben, zumindest bis zu 10.000 einheimische Fans in die Sportstätten zu lassen, kassierten die Organisatoren im Juli wegen steigender Infektionszahlen ein.

Dazu kamen positive Corona-Fälle in Hotels und jüngst im Olympischen Dorf. Auch deshalb geht unter den Sponsoren die Furcht vor Imageschäden um. Selbst Asahi Shimbun, zweitgrößte Zeitung des Landes und offizieller Olympia-Partner, forderte zuletzt die Absage. Viele Firmen haben bereits in den vergangenen Wochen Aktivitäten und Events rund um die Spiele gestoppt.