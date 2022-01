Gaspipeline Nord Stream 2 gründet Tochterunternehmen Stand: 26.01.2022 18:18 Uhr

Um die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb nehmen zu können, fehlte bislang eine deutsche Betreiberfirma. Diese Voraussetzung ist nun erfüllt. Eine Zertifizierung steht allerdings noch aus.

Das für die Zertifizierung der Gaspipeline Nord Stream 2 notwendige Tochterunternehmen ist gegründet. Die Gastransportgesellschaft Gas for Europe GmbH habe ihren Sitz in Schwerin, wie das Unternehmen mitteilte. Die Bundesnetzagentur hatte im November ein Zertifizierungsverfahren ausgesetzt und eine entsprechende Auflage erteilt.

Gas for Europe werde Eigentümerin und Betreiberin des deutschen Teils der Pipeline, hieß es in der Mitteilung. Dazu gehören demnach der rund 54 Kilometer lange Leitungsabschnitt in deutschen Territorialgewässern sowie die Anlandestation in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.

Zum Geschäftsführer sei Reinhard Ontyd bestellt worden. Er sei im Management verschiedener Energieunternehmen tätig gewesen. Die Gas for Europe wird nach eigenen Angaben nun alle Anstrengungen darauf ausrichten, die Anforderungen zur Fortsetzung des Zertifizierungsverfahrens zu erfüllen.

Zertifizierung steht noch aus.

Die Bundesnetzagentur hatte das Zertifizierungsverfahren im November vorerst gestoppt und darauf verwiesen, dass der Transportnetzbetreiber ein Unternehmen nach deutschem Recht sein müsse. Die Nord Stream 2 AG hat ihren Sitz im schweizerischen Zug. Die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland ist inzwischen zwar fertiggestellt, aber aufgrund der fehlenden Zertifizierung noch nicht in Betrieb.

Mit dem Bau der Nord Stream 2 war 2018 begonnen worden. Mehr als zehn Milliarden Euro flossen in das Leitungssystem, durch das künftig pro Jahr rund 55 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland nach Deutschland transportiert werden sollen. Damit könnten nach Angaben der Betreibergesellschaft 26 Millionen Haushalte versorgt werden. Wegen einer möglichen Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas steht das Projekt seit Jahren in der Kritik.