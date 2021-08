Milliardengeschäft Raumfahrt Jeff Bezos klagt gegen NASA-Auftrag

Wer darf die Mondlandefähre der NASA bauen? Der Auftrag der US-Raumfahrtbehörde ging an Elon Musks Firma SpaceX. Damit ist das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Jeff Bezos nicht einverstanden.

Das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat die US-Regierung wegen eines Milliarden-Auftrags an den Konkurrenten SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk verklagt. Mit der Klage sollen "Fehler" im Vergabeverfahren für die neue Mondlandefähre der NASA behoben werden, teilte Blue Origin mit. Die US-Raumfahrtbehörde hatte den Auftrag für 2,9 Milliarden Dollar, also rund 2,5 Milliarden Euro, im April an SpaceX vergeben.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass die Probleme im Vergabeverfahren und seinem Ergebnis geregelt werden müssen, um Fairness wiederherzustellen, für Wettbewerb zu sorgen und eine sichere Rückkehr zum Mond für Amerika zu gewährleisten", erklärte Blue Origin.

"Im Interesse der Allgemeinheit"

Blue Origin hatte schon unmittelbar nach der Vergabe an SpaceX heftig gegen die Entscheidung der NASA protestiert und unter anderem Beschwerde beim US-Rechnungshof eingelegt. Amazon-Gründer Gründer Jeff Bezos hatte der Raumfahrtbehörde Geld angeboten, um die Chance für einen neuerlichen Wettbewerb zu erhalten.

Die NASA teilte mit, dass sie über die Klage informiert sei und sich derzeit mit den Einzelheiten des Falles befasse. Mit ihren Partnern werde sie zum Mond reisen und dort bleiben, um wissenschaftliche Forschung zu betreiben, neue Technologien zu entwickeln, hoch bezahlte Jobs im Interesse der Allgemeinheit zu schaffen und den Flug von Astronauten zum Mars vorzubereiten.

Testflug zum Mond

Die NASA will erstmals seit 1972 wieder Astronauten auf den Mond bringen. Mit der Mission Artemis 1 soll nach den bisherigen Plänen Ende dieses Jahres ein Raumschiff als Testflug zum Erdtrabanten starten. Zunächst noch ohne Besatzung soll es den Mond umrunden und dann zur Erde zurückkehren.

Mit Artemis 2 sollen dann 2023 Astronauten den Mond umrunden. Erst mit Artemis 3 sollen dann tatsächlich Astronauten dort landen. Ex-US-Präsident Donald Trump hatte der NASA dafür eine Frist bis 2024 gesetzt. Es ist aber noch unklar, ob Trumps Nachfolger Joe Biden an dem äußerst ehrgeizigen Zeitplan festhält.