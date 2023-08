Reiseboom und höhere Preise Lufthansa erwartet 2023 Rekordjahr Stand: 03.08.2023 08:22 Uhr

Wegen der starken Nachfrage und höherer Ticketpreise erwartet Lufthansa eines der besten Jahre ihrer Geschichte. Das Flugangebot soll 2023 annäherend 85 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreichen.

Die Lufthansa steuert nach einem Rekordergebnis im zweiten Quartal auf eines der drei lukrativsten Jahre ihrer Geschichte zu. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn soll 2023 mindestens 2,6 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen heute mit.

Im vergangenen Jahr verdiente die Fluggesellschaft im Tagesgeschäft rund 1,5 Milliarden Euro und hatte für 2023 lediglich einen deutlichen Anstieg prognostiziert. Das bisher beste Jahr des Konzerns war 2017 mit einem bereinigten operativen Gewinn von knapp drei Milliarden Euro.

Steigender Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal

Im zweiten Quartal steigerte die Lufthansa ihren Umsatz dank mehr Passagieren und höherer Ticketpreise im Jahresvergleich um 17 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn verdreifachte sich nahezu auf knapp 1,1 Milliarden Euro und lag damit so hoch wie nie in einem zweiten Quartal. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 881 Millionen Euro und damit dreieinhalbmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Wegen der Engpässe im europäischen Luftverkehr soll das Flugangebot in diesem Jahr allerdings nur etwa 85 Prozent des Niveaus aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erreichen. Vorstandschef Carsten Spohr hatte ursprünglich 85 bis 90 Prozent angepeilt.

Spanien erneut beliebtestes Urlaubsziel

Beliebtestes Urlaubsziel im Sommer ist der Lufthansa zufolge erneut Spanien. Aber auch das Interesse an Städte- und Kurzreisen wachse deutlich und übersteige bereits die Nachfrage von 2019.

Dabei lagen die Durchschnittserlöse, ein Gradmesser für die Preisentwicklung, zu Jahresbeginn ein Fünftel höher als vor der Corona-Krise 2019 - sie sollen weiter steigen.