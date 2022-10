Starke Sommermonate Lufthansa erwartet Milliardengewinn Stand: 17.10.2022 19:17 Uhr

Nach zwei Jahren mit hohen Verlusten steuert die Lufthansa auf einen Milliardengewinn in der Bilanz für 2022 zu. Wegen der starken Ticketnachfrage und seiner profitablen Frachttochter hob der Konzern seine Prognose an.

Nach einem überraschend starken Sommerquartal rechnet die Lufthansa mit deutlich besseren Geschäften im Gesamtjahr. Während viele Piloten der Billigtochter Eurowings heute streikten und hunderte Flüge ausfielen, verdoppelte der Konzernvorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Nachmittag seine Prognose für 2022. Das Management hält jetzt ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) von mehr als einer Milliarde Euro für erreichbar, wenn nichts Unvorhersehbares passiert, wie das Unternehmen mitteilte.

Erst Anfang August hatte Spohr das Ziel auf mehr als 500 Millionen Euro angehoben. Experten gingen zuletzt im Schnitt von gut 800 Millionen Euro aus. Nach neun Monaten ist der Konzern der neuen Marke mit einem Gewinn von rund 900 Millionen Euro schon nahe.

Seit dem zweiten Quartal in den schwarzen Zahlen

Von Juli bis Ende September erzielte die Lufthansa vorläufigen Zahlen zufolge einen Umsatz von 10,1 Milliarden Euro, was fast doppelt so viel war wie im coronageprägten Sommer 2021. Mit 23,9 Milliarden Euro liegt der Umsatz nach neun Monaten schon deutlich über den gesamten Erlösen des Vorjahres (16,8 Milliarden). Der bereinigte operative Gewinn fiel in den drei Monaten mit 1,1 Milliarden Euro mehr als viermal so hoch aus wie im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal war die größte deutsche Fluggesellschaft in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Das Unternehmen begründete die angehobene Prognose mit einer starken Nachfrage nach Flugreisen, der derzeitigen Buchungslage und einem weiteren Rekordergebnis der Frachttochter Lufthansa Cargo in diesem Jahr. Etwa vom Frankfurter Flughafen sind allein im August dank des großen Interesses nach touristischen Flügen knapp 5,2 Millionen Fluggäste an- oder abgeflogen. Das entspricht einem Plus von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Abstand zum Niveau vor der Corona-Krise verringerte sich zuletzt immer weiter.

Der Zusammenbruch des Geschäftsreise- und Urlaubsverkehrs in der Pandemie hatte die Lufthansa 2020 und 2021 tief in die Verlustzone rutschen lassen. Beide Jahre zusammengerechnet, lief ein operativer Verlust von 7,8 Milliarden Euro auf. Auf dem Höhepunkt der Krise musste der Staat im Sommer 2020 den Konzern mit Milliarden stützen. Inzwischen hat die Lufthansa die Hilfen vollständig zurückgezahlt, der Bund hat seine Beteiligung mit mehr als 700 Millionen Euro Gewinn wieder verkauft.

Lufthansa-Aktie auf höchstem Stand seit Mitte August

Streiks belasteten die Quartalszahlen indes mit rund 70 Millionen Euro, hieß es in der heutigen Mitteilung. Allein die Ausfälle durch den eintägigen Ausstand Anfang September bedeuteten laut Lufthansa einen wirtschaftlichen Schaden von 32 Millionen Euro. Die Piloten hatten für einen Tag ihre Arbeit niedergelegt, um ihre Forderungen im Tarifstreit durchzusetzen. Dadurch musste nahezu das gesamte Programm der Kern-Airline gestrichen werden.

Rund 800 Flüge und etwa 130.000 Passagiere waren betroffen. Anschließend vereinbarten die Lufthansa und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit eine Übergangslösung, die eine Friedenspflicht bis zum 30. Juni 2023 enthält. Zuletzt sorgte der Streik bei der Tochter Eurowings für massenhaft Ausfälle.

An der Börse kamen die neuesten Nachrichten derweil gut an. Die rosigeren Aussichten ließen die Lufthansa-Aktie heute zeitweise um bis zu 4,6 Prozent steigen. Allerdings bröckelten die Gewinne schnell wieder ab. Zum Handelsschluss lag das Papier nur noch mit 1,57 Prozent im Plus und damit lediglich im hinteren Mittelfeld des MDAX. Dennoch notiert der Titel auf dem höchsten Stand seit Mitte August. Ihre vollständigen Quartalszahlen will die Airline am 27. Oktober vorlegen.