Reaktivierung von Maschinen Lufthansa lässt den A380 wieder fliegen Stand: 28.06.2022 10:00 Uhr

Der Lufthansa-Konzern erfreut sich seit Monaten hoher Nachfrage nach Flugreisen. Um die Kapazitäten aufzustocken, wird der eigentlich ausgemusterte Riesenflieger Airbus A380 wieder in Dienst genommen - allerdings erst 2023.

Die Deutsche Lufthansa will den ausgemusterten Großraumflieger Airbus A380 im Sommer 2023 wieder in Betrieb nehmen. Das gab das Unternehmen gestern Abend bekannt. Die Lufthansa prüfe noch, wie viele ihrer noch acht verfügbaren Maschinen wieder abheben sollen.

Damit beschreitet die Airline eine ähnliche strategische Kehrtwende wie andere Fluggesellschaften. Vergangene Woche hatte die arabische Airline Emirates, das Unternehmen mit der größten A380-Flotte, eine Rückkehr des Großraumfliegers in großer Zahl bekannt gegeben. Auch der europäische Konkurrent British Airways setzt wieder auf die Maschinen, die auf ihren beiden Ebenen bis zu rund 800 Passagiere befördern können. Die Briten wollen ihre gesamte A380-Flotte aus fünf Maschinen wieder in Dienst nehmen.

Durch die wieder deutlich gestiegene Kundennachfrage nach Flugreisen wollen nun auch Singapur Airlines, Qantas, ANA aus Japan und die koreanische Asiana Airlines den A380 wieder einsetzen. Da es auf der Langstrecke noch nicht so viele wöchentliche Frequenzen gibt wie vor der Pandemie, lässt sich der A380 besser füllen.

Lufthansa-Maschinen stehen in Spanien und Frankreich

Die Lufthansa hatte einst 14 Maschinen des Typs A380 in Dienst. Sechs davon wurden nach einem Beschluss von 2019 bereits an den Hersteller Airbus zurück verkauft. Die nicht genutzten Maschinen stehen seit der Corona-Krise bei der Lufthansa an Standorten in Spanien und Frankreich am Boden.

Neben der hohen Nachfrage nach Flügen nennt die Lufthansa auch Lieferprobleme beim neu bestellten Langstreckenflugzeug von Boeing, der 777-9, als Grund für das Comeback des A380. Das Unternehmen hatte bereits vor der Corona-Krise beschlossen, einige Jumbos (Boeing 747) zu verkaufen, da diese mit ihren vier Triebwerken und hohem Kerosinverbrauch als unrentabel gelten. Die A380 sollten ursprünglich komplett eingemottet werden.

Piloten müssen fit gemacht werden

Wegen der geschwundenen Nachfrage nach dem A380 hatte der europäische Flugzeugbauer Airbus bereits vor drei Jahren beschlossen, den Bau des größten Passagierflugzeugs der Welt 2021 einzustellen. Airbus wollte ursprünglich 1000 Maschinen produzieren. Letztlich wurden es aber nur 242, da sich auf der Langstrecke effizientere Flieger mit nur zwei Triebwerken durchsetzten. Zurzeit heben weltweit gut 100 ab.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr kann die A380-Maschinen aber noch nicht kurzfristig einsetzen, es gebe nur noch 14 Piloten mit der entsprechenden Fluglizenz, erklärte er. "Im Sommer 2023 erwarten wir dann rund um den Globus nicht nur ein deutlich verlässlicheres Luftverkehrssystem, sondern werden sie auch wieder an Bord unserer Airbus A380 begrüßen dürfen", so Spohr.