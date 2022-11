Deutsche Wirtschaft Fast ein Fünftel mehr Insolvenzen Stand: 11.11.2022 12:34 Uhr

Die Zahl der Firmenpleiten ist deutlich gestiegen. Die vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts deuten zudem auf einen weiteren Anstieg hin. Besonders Kleinstunternehmen und Soloselbstständige sind verunsichert.

Vor dem Hintergrund der Energiekrise und der drohenden Rezession gibt es in Deutschland wieder deutlich mehr Firmenpleiten. Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen von Unternehmen stieg im Oktober um 18,4 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Im September hatte es noch einen Rückgang um 20,6 Prozent gegeben.

Meiste Verfahren im Baugewerbe und im Handel

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen zählt allerdings zu den vorläufigen Daten, die noch nicht die methodische Reife und Belastbarkeit amtlicher Statistiken aufweisen. Dennoch gibt sie als Frühindikator Hinweise auf die Entwicklung der Firmenpleiten nach der amtlichen Insolvenzstatistik, deren Ergebnisse erst rund zwei Monate später verfügbar sind.

Nach endgültigen Ergebnissen meldeten die deutschen Amtsgerichte im August 1147 beantragte Unternehmensinsolvenzen und damit 11,5 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Im Juli war die Zahl der Firmenpleiten zum Vorjahresmonat noch um 3,8 Prozent gesunken. Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus den im August gemeldeten Insolvenzen bezifferten die Gerichte auf rund 0,8 Milliarden Euro. Im August 2021 hatten sie bei rund 8,2 Milliarden Euro gelegen, da mehr wirtschaftlich bedeutende Firmen insolvent wurden als im August diesen Jahres.

Die meisten Pleiten gab es im Baugewerbe mit 198 Fällen - ein Plus von 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Die Branche leidet unter Lieferengpässen, steigenden Preisen und wegen der Krise zunehmend unter Stornierungen von Projekten. Im Handel (samt Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) kam es zu 167 Verfahren und damit 18 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Große Unsicherheit bei Kleinstunternehmen und Selbstständigen

Experten rechnen wegen der wirtschaftlichen Abkühlung wieder mit mehr Firmenpleiten. Sie erwarten eine Trendwende bei den Insolvenzzahlen, die auch aufgrund gesetzlicher Ausnahmeregelungen in der Corona-Krise gesunken waren. Energiekrise, hohe Inflation und eine sich abkühlende Weltwirtschaft setzen der Konjunktur in Deutschland derzeit zu. Die Wirtschaftsweisen rechnen in ihrem in dieser Woche vorgelegten Jahresgutachten für 2023 mit einer Rezession.

Das zeigt sich auch an der Lage der Kleinstunternehmen und Soloselbstständigen. Deren Stimmung ist im Oktober erneut deutlich gesunken, während die Existenzsorgen zugleich größer werden, wie das Münchener ifo-Institut heute im Rahmen seiner monatlichen Umfrage berichtete. Der entsprechende Geschäftsklimaindex fiel danach auf minus 25,0 Punkte nach minus 20,9 Zählern im September - ein Negativrekord.

"Die konjunkturelle Abkühlung macht den Soloselbständigen und Kleinstunternehmen besonders zu schaffen", sagte der Leiter der ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Existenzsorgen nehmen merklich zu." Ihr wirtschaftliches Fortbestehen sehen gegenwärtig 19,5 Prozent der Firmen in diesem Bereich bedroht. Dies ist deutlich mehr als die 7,5 Prozent in der Gesamtwirtschaft. "Insbesondere im Einzelhandel und der Bauwirtschaft sei der Ausblick unter den Kleinstunternehmen laut ifo-Institut düster. "Die Unsicherheit unter den Soloselbständigen und Kleinstbetrieben hat den Rekord vom Vormonat nochmals überboten."