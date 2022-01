Wandel der Arbeitswelt Heil plant Anspruch auf Homeoffice Stand: 12.01.2022 10:42 Uhr

Bundesarbeitsminister Heil will Homeoffice auch nach der Pandemie im deutschen Arbeitsalltag etablieren. Dafür sollen Arbeitgeber dauerhaft verpflichtet werden, Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil plant einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. "Ich bin dafür, dass wir aus dem coronabedingten, ungeplanten Großversuch zum Homeoffice grundlegende Konsequenzen für die Arbeitswelt ziehen", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Die Ampel-Koalition werde "moderne Regeln für mobiles Arbeiten in Deutschland" und einen Rechtsanspruch auf Homeoffice schaffen, so der Minister. Damit will der Bundesminister das Arbeiten von zu Hause dauerhaft in die deutsche Arbeitswelt integrieren.

Heils Pläne sehen vor, dass Beschäftigten künftig das Arbeiten von zu Hause aus ermöglicht werden muss, sofern diese nicht zwingend im Unternehmen anwesend sein müssen. Beschäftigten darf dann nur aus zwingenden Gründen die Arbeit von zu Hause aus verweigert werden: "Etwa weil man im Stahlwerk am Hochofen arbeitet und natürlich nicht von zu Hause aus arbeiten kann", erklärte Heil: "Aber wenn der Arbeitgeber keine betrieblichen Gründe nennen kann, soll der Anspruch, im Homeoffice zu arbeiten, gelten. Das gibt endlich vielen Menschen die Möglichkeit, auch nach der Pandemie von zu Hause aus zu arbeiten."

Mobiles Arbeiten als "neue Freiheit"

Für viele Menschen bedeute mobiles Arbeiten "eine neue Freiheit" und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, betonte Heil. Seine Wahrnehmung sei aber auch, dass viele nicht dauerhaft, sondern nur gelegentlich von zu Hause aus arbeiten wollten. Auch dafür wolle er "mehr Flexibilität schaffen", sagte Heil.

Gleichzeitig wies der Arbeitsminister auch auf "die Schattenseiten im Homeoffice" hin, die er unbedingt eingrenzen wolle. "Arbeit darf nicht krank machen. Auch im Homeoffice muss mal Feierabend sein."

Arbeitgeber sind seit November 2020 dazu verpflichtet, ihren Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause aus anzubieten - wenn nicht betriebliche Gründe dagegen sprechen. Dies ist eine der Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Derzeit arbeiten nach Angaben des ifo-Institutes rund 27,9 Prozent der Beschäftigten von zu Hause. Vier von zehn dieser Beschäftigten fühlen sich im Homeoffice wegen eines schlecht ausgestatteten Arbeitsplatzes belastet. Das geht aus einer Forsa-Umfrage für die Techniker Krankenkasse hervor, die der Funke Mediengruppe vorliegt. Demnach nahm vor allem die psychische Belastung der Beschäftigten durch die Pandemie zu.