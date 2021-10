Hertz kauft 100.000 E-Autos Milliarden-Bestellung bei Tesla Stand: 25.10.2021 16:42 Uhr

In der Corona-Krise musste Hertz noch ums Überleben bangen und Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen. Nun überrascht der Autovermieter mit einem Großauftrag beim Elektroauto-Hersteller Tesla.

Der US-Autovermieter Hertz steckt Milliarden in den Ausbau seiner Elektroauto-Flotte. Bis Ende 2022 seien 100.000 Tesla-Automobile bestellt worden, teilte der Rivale von Sixt heute mit. Der Großauftrag hat ein Volumen von rund 4,4 Milliarden Dollar (rund 3,8 Milliarden Euro), wenn man davon ausgeht, dass alle bestellten Fahrzeuge vom Typ des günstigsten Tesla-Fahrzeugs Model 3 sind. Dieses Modell ist ab 44.000 Dollar zu haben. Der Hertz-Großauftrag entspricht rund einem Zehntel von Teslas derzeitiger jährlicher Herstellungskapazität.

Um die ohnehin schon hohe und durch die Bestellung nun schlagartig weiter gestiegene Nachfrage bewältigen zu können, sei Tesla darauf angewiesen, rasch die Produktion in neuen Werken wie Grünheide bei Berlin oder im texanischen Austin starten und hochfahren zu können, so Experten. Die Fabrik in Deutschland ist zwar weitgehend fertig gestellt, doch noch immer fehlen die abschließenden Genehmigungen - der Zeitplan hängt schon länger wegen bürokratischer Unstimmigkeiten hinterher.

"Elektroautos sind nun Mainstream"

Hertz erklärte, man wolle wegen des starken Interesses der Menschen an Elektroautos die größte E-Auto-Mietflotte in Nordamerika aufbauen. Ab November sollen Kunden in den USA, aber auch in einigen europäischen Städten Teslas Model 3 buchen können. Neben der Bestellung kündigte Hertz an, mehrere Tausend Ladestationen zu installieren. "Elektroautos sind nun Mainstream", erklärte Hertz-Übergangschef Mark Fields. Dafür spreche die steigende weltweite Nachfrage und das Interesse der Kunden. Mit dem Auftrag bei Tesla soll der Anteil von E-Fahrzeugen an der weltweiten Flotte von Hertz nach Angaben des Autovermieters auf über 20 Prozent steigen.

Der Bestellung bei Tesla ist die erste große Initiative des Unternehmens seit dem Ende eines Insolvenzverfahrens im Juni. Hertz hatte 2020 im Zuge der Corona-Beschränkungen Gläubigerschutz beantragt, sich dann aber rasch wieder erholt. Das Unternehmen wurde von mehreren Beteiligungsgesellschaften gerettet, darunter Knighthead Capital Management und Apollo Capital Management.

Teslas Aktien reagierten im US-Börsenhandel mit einem Kurssprung von mehr als sieben Prozent auf die Großbestellung. Der Kurs liegt seit Jahresbeginn mit gut 35 Prozent im Plus und hat allein in den vergangenen vier Wochen um über 20 Prozent zugelegt. Tesla zählt mit einem Börsenwert von über 950 Milliarden Dollar zu den am höchsten gehandelten Unternehmen weltweit und nähert sich weiter dem Meilenstein, die Marke von einer Billion Dollar zu knacken.