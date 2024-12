Ermittlungen gegen Signa-Gründer Italien erlässt Haftbefehl gegen René Benko Stand: 03.12.2024 14:39 Uhr

Die italienische Justiz hat Haftbefehl gegen Signa-Gründer Benko erlassen. Außerdem ließ die Staatsanwaltschaft Trient Büros und Wohnungen des Österreichers durchsuchen.

Die Justiz ermittelt schon seit Längerem gegen Signa-Gründer René Benko. Nun hat die Staatsanwaltschaft der italienischen Stadt Trient Haftbefehl gegen ihn erlassen und die Durchsuchung zahlreicher Büros und Wohnungen veranlasst. Die Behörde begründet dies mit Ermittlungen in Zusammenhang mit Immobilienspekulationen in der Region Trentino und der Nachbarregion Südtirol, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Benkos österreichischer Anwalt Norbert Wess geht allerdings nicht davon aus, dass ein Europäischer Haftbefehl gegen Benko vollzogen wird. Zu den Gründen dieser Einschätzung äußerte sich der Jurist nicht. "Herr Benko wird weiterhin - wie bisher - mit allen nationalen wie internationalen Behörden vollumfänglich kooperieren und ist zuversichtlich, dass sich allfällige Vorwürfe ihm gegenüber als inhaltlich unrichtig aufklären lassen", schrieb Wess der Nachrichtenagentur dpa.

Haftbefehle und Hausarrest gegen weitere Beschuldigte

Weitere Haftbefehle ergingen gegen einen Unternehmer aus Bozen und die Bürgermeisterin der Gemeinde Riva del Garda am Gardasee, Cristina Santi. Beide stehen nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter Hausarrest. Zudem gab es in mehreren Dutzend Büros und Wohnungen Durchsuchungen, auch in Rom und außerhalb Italiens.

Die Vorwürfe lauten nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem auf Bildung einer kriminellen Vereinigung, Manipulation von Ausschreibungen, Korruption und Betrug "in Zusammenhang mit der Ausstellung von Rechnungen für nicht tatsächlich durchgeführte Geschäfte". Nach italienischen Medienberichten waren auch im Rathaus von Südtirols Hauptstadt Bozen Ermittler zugange.