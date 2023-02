Insolventer Airport Russischer Investor kauft Flughafen Hahn Stand: 03.02.2023 19:10 Uhr

Der insolvente Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz wurde dem SWR zufolge verkauft - an die Besitzgesellschaft des Nürburgrings. Damit steigt der russische Oligarch Charitonin in den Airport ein.

Für den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz gibt es Informationen des SWR und übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen neuen Käufer: die NR Holding, Besitzgesellschaft des Nürburgrings. Und hinter der steht als Haupteigentümer russische Investor Viktor Charitonin.

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, wurde ein notarieller Vertrag über den Verkauf des Airports unterzeichnet - für den Preis von 20 Millionen Euro. Die Summe soll bereits auf einem sogenannten Notaranderkonto hinterlegt worden sein.

Charitonin, ein Pharma-Unternehmer, ist von Sanktionen, die aufgrund der Invasion in der Ukraine gegen Russland und russische Oligarchen verhängt wurden, nicht betroffen.

Verkauf noch nicht offiziell bestätigt

Offiziell bestätigt wurde der Verkauf bislang weder von dem für den Flughafen Hahn zuständigen Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner, noch von der NR Holding. Gegenüber dem SWR verwies Plather lediglich auf eine Gläubigerversammlung am kommenden Dienstag, bei der es um den Verkauf des Airports gehen solle.

Insolvenz im Oktober 2021 angemeldet

Eigentlich schien ein Verkauf des Flughafens bereits im vergangenen Juni besiegelt. Damals ging die Swift Conjoy GmbH in Frankfurt mit dem höchsten Angebot aus dem Bieterkampf hervor, auch hier wurde ein notarieller Vertrag unterzeichnet. Doch der vereinbarte Kaufpreis wurde bis heute nicht bezahlt. Laut dpa erwägt Plathner mittlerweile, gegen Swift Conjoy Schadensersatz geltend zu machen.

Auch die NR Holding zählte im vergangenen Jahr bereits zu den Bietern für den Flughafen Hahn. Der einstige US-Militärflughafen im Hunsrück mit einer seltenen Nachtfluggenehmigung hatte im Oktober 2021 Insolvenz angemeldet. Das Bundesland Hessen war vor langer Zeit mit 17,5 Prozent der Anteile beim Airport Hahn eingestiegen.