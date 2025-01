Top 100 der Börsenkonzerne SAP kämpft sich nach vorne Stand: 03.01.2025 10:13 Uhr

Einmal im Jahr ermittelt EY die wertvollsten Börsenunternehmen der Welt. Dabei gibt es diesmal gemischte Nachrichten für deutsche Konzerne. Größter Kurstreiber war der KI-Boom. Davon profitiert SAP.

SAP hat sich in der Rangliste der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt nach vorne gearbeitet: Der Technologiekonzern rangiert auf Platz 32 - und damit 30 Plätze höher als vor einem Jahr, also Ende 2023. So weit oben stand ein deutsches Unternehmen zuletzt vor 16 Jahren: Ende 2008 belegte Volkswagen Platz 26.

Die Rangliste erstellt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY jeweils am Ende eines Jahres und vergleicht dabei die Börsenwerte der Konzerne. Drei deutsche Firmen schaffen es unter die Top 100: Neben SAP sind es Siemens auf Rang 94 und die Deutsche Telekom auf Platz 98.

US-Konzerne dominieren Rangliste

Auf Platz eins bleibt danach der US-Technologiekonzern Apple mit einem Börsenwert von 3,78 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Damit ist Apple fast doppelt soviel wert wie alle 40 im DAX notierten Konzerne zusammen. Auch auf Platz zwei und drei liegen US-Tech-Riesen: Nvidia und Microsoft.

Überhaupt finden sich in den Top Ten neun amerikanische Konzerne, darunter die Google-Mutter Alphabet, der Logistikriese Amazon und der Internetkonzern Meta, zu dem Facebook, WhatsApp und Instagram gehören. Lediglich der Ölkonzern Saudi Aramco auf Platz sechs kommt nicht aus den USA.

Boomende KI einerseits, schwächelnde Autoindustrie andererseits

Zwei Faktoren, die die Rangliste beeinflussen, stechen besonders ins Auge: der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) auf der einen und die Schwäche der Autoindustrie auf der anderen Seite.

Der KI-Boom etwa sorgt dafür, dass an den Börsen US-Konzerne dominieren. Insgesamt stammen 62 der 100 Konzerne aus den USA. "Nach wie vor bewegt vor allem das Thema Künstliche Intelligenz die Börsen und treibt die Wertentwicklung von Technologieunternehmen weltweit an", so Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY.

Die deutschen Autobauer rangieren nur unter "ferner liefen". Im vergangenen Jahr fielen VW, BMW, Mercedes und Porsche sogar aus den Top 300 heraus. Ihr Börsenwert zusammengenommen ist deutlich niedriger als der von SAP allein. Und der US-Elektroautobauer Tesla wird mit 1,3 Billionen Dollar sechsmal so hoch bewertet die alle deutschen Autobauer zusammen.

Verliert Europa den Anschluss?

Europas wertvollstes Unternehmen steht auf Platz 24: Es ist der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, dessen Börsenwert vom Erfolg des Abnehm-Medikaments Wegovy getrieben wurde. Insgesamt sind nur 18 europäische Konzerne in den Top 100 vertreten.

"Bis auf ganz wenige Ausnahmen spielt Europa beim Thema KI und generell im Digitalsektor eine untergeordnete Rolle", sagt Ahlers. "Und angesichts der rasanten Entwicklung besteht die große Gefahr, dass wir zunehmend den Anschluss verlieren."

Und wie rasant die Entwicklung tatsächlich ist, zeigt Nvidia: Dessen Börsenwert hat sich binnen zwei Jahren mehr als verneunfacht.