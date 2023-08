Tarifkonflikt bei Bahn EVG stimmt für Schlichterspruch und gegen Streiks Stand: 28.08.2023 14:42 Uhr

Die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft haben die Schlichtung im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn angenommen. Weitere Streiks sind somit abgewendet - doch Verhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GdL stehen noch aus.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat sich gegen weitere Bahn-Streiks entschieden. 52,3 Prozent der EVG-Mitglieder hätten in der Urabstimmung die Schlichtungsvereinbarung im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn (DB) angenommen und damit neue unbefristete Arbeitskämpfe abgelehnt, teilte die EVG mit. Der EVG-Vorstand will sich noch am Nachmittag dazu vor der Presse äußern.

Im seit Februar schwelenden Tarifkonflikt mit der DB hatte es mehrmals Warnstreiks gegeben. Ende Juli einigten sich beide Seiten dann auf ein Schlichtungsverfahren. Die EVG hatte ihren rund 103.000 befragten Mitgliedern danach empfohlen, den Schlichterspruch anzunehmen, auch wenn die Vereinbarung "Licht und Schatten" habe und der Kompromiss schwerfalle.

Lohnsteigerung plus Inflationsprämie

Demnach sollen die Löhne bei der Bahn - in zwei Schritten - monatlich um 410 Euro steigen. Zudem soll es im Oktober eine steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie von 2850 Euro geben, bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrages von 25 Monaten.

Für einzelne Berufsgruppen wurden zudem strukturelle Erhöhungen in den Tariftabellen vereinbart, die nach der Vertragslaufzeit angewendet werden. Die Einkommen von gut 70.000 Beschäftigten werden sich damit noch einmal deutlich erhöhen.

Schlichtungsergebnis wurde im Vorfeld kritisiert

Die Gewerkschaft hatte zwölf Prozent mehr Lohn gefordert, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. In den vergangenen Wochen hatten daher viele Mitglieder etwa mit Beiträgen in sozialen Netzwerken betont, dass sie mit dem Schlichtungsergebnis nicht einverstanden seien. Die Verhandlungsführer wurden zum Teil sehr deutlich kritisiert. Gewerkschaftskreisen zufolge hatten sich vor und während der Urabstimmung auch einige große Landesverbände skeptisch zum Schlichtervorschlag geäußert.

Laut Bahn ist der Abschluss an der Grenze des Vertretbaren. Die vorherigen Warnstreiks hatten den Konzern mit 100 Millionen Euro belastet.

Verhandlungen mit der GdL stehen noch aus

Ganz vom Tisch sind Bahnstreiks für Reisende allerdings nicht. Denn während der Tarifkonflikt mit der EVG nun beendet ist, steht der mit der kleineren Lokführergewerkschaft GdL noch bevor.

Hier gilt die Friedenspflicht zwar noch bis Ende Oktober. Die GdL um ihren Chef Claus Weselsky hat sich in der Vergangenheit aber wiederholt scharfe Tarifauseinandersetzungen mit der Bahn geliefert und den Verkehr auf der Schiene mehrfach lahmgelegt.