Medienbericht Buero.de will 47 Galeria-Filialen übernehmen Stand: 07.11.2022 09:53 Uhr

Der Online-Händler buero.de will laut einem Medienbericht 47 Filialen des insolventen Kaufhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Bislang war lediglich von 40 Standorten die Rede.

Buero.de hat einem Medienbericht zufolge sein Übernahmeangebot für Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ausgeweitet. Wie die "Bild" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, steht der Online-Händler für Büro- und Schulbedarf nun in Verhandlungen für die Übernahme von 47 Filialen des Kaufhauskonzerns. Bislang war nur das Interesse an rund 40 Standorten angezeigt worden.

Gespräche offenbar aufgenommen

Im Blick habe sei Buero.de dabei Standorte in mittelgroßen Städten, so die Zeitung weiter. Auf seiner Angebotsliste stünden rund ein Dutzend Filialen allein in Bayern, darunter in Aschaffenburg, Bamberg und Bayreuth. "Wir haben unsere Auswahl nicht regional begrenzt", so Firmenchef Markus Schön jüngst gegenüber dem Hessischen Rundfunk. Eine "weiche Grenze" sei bei seiner Auswahl gezogen worden, definiert durch die Einwohnerzahl der mittelgroßen Städte.

"Für die Filialen in Städten mit rund 250.000 Einwohnern interessieren wir uns", erklärte Schön. Erste Gespräche mit dem Insolvenzverwalter der Galeria-Gruppe seien bereits aufgenommen worden, sagte er nun der "Bild": "Wir hoffen sehr, dass der Konzern auf unser Angebot eingeht und damit eine Rettung der Filialen und Arbeitsplätze möglich macht."

Galeria Karstadt Kaufhof hat zum zweiten Mal seit 2020 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt - das Ziel des Verfahrens lautet Sanierung. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz kündigte harte Einschnitte an. Nur ein harter Kern werde von den jetzt 131 Kaufhäusern übrig bleiben, sagte er.