Probleme mit Sauerstoffmasken? Behörde ordnet Inspektionen in Boeing-Maschinen an Stand: 08.07.2024 21:18 Uhr

Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hat Inspektionen in mehr als 2.600 Boeing-737-Maschinen angeordnet. Es gebe Probleme mit den Sauerstoffmasken, Passagiere könnten im Ernstfall nicht versorgt werden.

Erneut stehen Boeing-Maschinen auf dem Prüfstand: Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hat Inspektionen in mehr als 2.600 Boeing-737-Maschinen wegen etwaiger Probleme mit den Sauerstoffmasken angeordnet. Die Fluggesellschaften, die Boeing-Maschinen nutzen, müssen nun innerhalb von 120 bis 150 Tagen überprüfen, ob sich die Sauerstoffgeneratoren, die über Schläuche mit den Sauerstoffmasken verbunden sind, an den korrekten Stellen befinden. Das teilte die FAA heute mit.

Die Fluggesellschaften müssen eine allgemeine Sichtprüfung durchführen und bei Bedarf Sauerstoffgeneratoren durch neue oder wartungsfähige Sauerstoffgeneratoren ersetzen und betroffene Sauerstoffgeneratoren neu positionieren, so die Behörde. Sonst könnte die Sauerstoffversorgung einzelner Passagiere im Ernstfall nicht gewährleistet sein.

Ältere und neuere Flugzeuge betroffen

Laut der FAA wurden die Inspektionen zu den möglichen Sauerstoffproblemen in 2.612 in den USA registrierten Maschinen der Typen 737-8, -9, -8200, -700, -800 und -900ER vorgeschrieben. Betroffen sind also Modelle sowohl älterer als auch neuer Generationen. Die Behörde ist ihren Angaben zufolge besorgt, dass die Sauerstoffmasken im Notfall nicht funktionieren könnten.

Boeing steht bereits seit Monaten wegen Vorwürfen von Sicherheitsmängeln an seinen Flugzeugen in den USA unter starkem Druck. Im Januar brach bei einer Boeing 737 MAX 9 der Alaska Airlines während des Fluges ein Teil der Kabinenwand heraus, die Maschine musste notlanden.

Die FAA begrenzte daraufhin die Produktion der 737 MAX auf 38 pro Monat und damit auf das Niveau von 2023. Neben den technischen Pannen wurde der Druck auf Boeing in den vergangenen Monaten auch durch Berichte von mehreren Informanten über Mängel in der Produktion sowie Qualitätskontrolle erhöht.