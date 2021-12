BioNTech-Chef Sahin rechnet angesichts der stark mutierten Omikron-Variante damit, dass der Impfstoff gegen Corona angepasst werden muss. Gegen schwere Verläufe schütze der bisherige aber dennoch.

BioNTech-Chef Ugur Sahin erwartet, dass der bestehende Impfstoff gegen Sars-CoV-2 an die neue Omikron-Mutante angepasst werden muss. Dennoch dürfte der aktuelle Impfstoff nach Einschätzung des Unternehmers weiterhin einen Schutz gegen schwere Verläufe bieten. "Ich glaube grundsätzlich, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt einen neuen Impfstoff gegen diese neue Variante benötigen werden", sagte Sahin heute auf der Konferenz "Reuters Next".

Die Frage sei nicht, ob, sondern wann dieser neue Impfstoff gegen die stark mutierte Omikron-Variante gebraucht werde. Ähnlich hatte er sich bereits vor einigen Tagen geäußert.

Was ist eine "Escape-Variante"?

Varianten wie die Omikron-Mutante des Corona-Virus entstehen durch Mutationen. Alle Viren mutieren ständig; damit passen sie sich an den Wirt und die Bedingungen an. Solche Mutationen entstehen zufällig und können sich auf die Übertragbarkeit oder die Immunabwehr des Wirtes auswirken.



Bei sogenannten Escape-Varianten (das englische Wort "escape" bedeutet übersetzt "entkommen") entzieht sich die mutierte Virusvariante dem Impfstoff teilweise oder im schlimmsten Fall vollständig. Neutralisierende Antikörper docken an bestimmten Stellen des Spike-Proteins an. Wenn sich diese Andockstellen aber verändern, können die Antikörper dort nicht mehr ansetzen und das Virus abwehren. Dadurch können sowohl Geimpfte, aber auch Genese an der neuen Variante erkranken.



Da das menschliche Immunsystem aber gewissermaßen über eine dreifache Abwehrreihe verfügt - bestehend aus Antikörpern, Fresszellen und T-Zellen -, besteht in den allermeisten Fällen weiter ein Schutz gegen schwere Verläufe der Krankheit. Denn selbst wenn das Virus die Antikörper überwindet, schalten sich im weiteren Verlauf der Immun-Abwehr erst die Fress- und dann die T-Zellen ein und verhindern eine weitere Ausbreitung des Krankheitserregers. Dass eine Escape-Variante alle drei Abwehrreihen des menschlichen Immunsystems überwindet, gilt als unwahrscheinlich.