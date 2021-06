Weltraumtourismus Amazon-Gründer fliegt ins All

Jeff Bezos will mit einer Raumkapsel seiner Firma Blue Origin ins Weltall fliegen. Dorthin ziehe es ihn schon seit seiner Kindheit, sagt er. Der Start ist für Ende Juli geplant, sein bester Freund ist auch dabei.

Der Milliardär und Gründer der Handelsplattform Amazon, Jeff Bezos, hat ein Ticket ins Weltall gebucht. Am 20. Juli soll die Reise starten, kündigte Bezos bei Instagram an. "Seit meinem fünften Lebensjahr träume ich davon, ins All zu reisen", schrieb er.

Mit an Bord wird sein Bruder Mark sein. Er sei sein bester Freund und deswegen wolle er ihn auf dem Flug dabei haben. "Die Erde vom All aus zu sehen, das verändert einen, verändert die Beziehung zu diesem Planeten", erklärte Bezos weiter, "Es ist ein Abenteuer. Es ist eine große Sache für mich."

Erster bemannter Start für "New Shephard"

Damit wird Bezos zu den ersten Weltraumtouristen gehören, die mit privaten Unternehmen und ohne eine Astronauten-Ausbildung ins All fliegen. Es ist ist die Premiere mit Passagieren für das Raumfahrtunternehmen Blue Origin, das Bezos gehört. Der 57-Jährige hatte die Firma vor rund 20 Jahren gegründet.

Mitte April wurde die "New Shepard" getaufte Rakete mit Astronauten-Kapsel zuletzt getestet. Dabei erreichte sie eine Höhe von etwa 105 Kilometern, bevor sie zur Erde zurückkehrte. Zwar hatten dabei einige Mitarbeiter bereits Astronauten-Tätigkeiten geübt, der eigentliche Testflug blieb aber unbemannt.

Noch ein Platz ist frei

Sechs Menschen sollen mit der Kapsel der "New Shepard" ins Weltall reisen. Ein Sitz ist noch frei und wird derzeit versteigert. Das letzte Gebot für einen Platz am Panorama-Fenster steht derzeit bei 2,8 Millionen Dollar (2,3 Millionen Euro). Die Auktion läuft noch bis zum 12. Juni.

Der Flug mit Bezos im Juli wird nur elf Minuten dauern und soll ebenfalls eine Höhe von gut 100 Kilometern erreichen. Danach geht es wieder zurück auf die Erde.

Blue Origin ist eines von mehreren Raumfahrtunternehmen in den USA, das in Zukunft zahlende Kunden ins All fliegen will. Ein ähnliches Unternehmen unter dem Namen Space Exploration Technologies betreibt Tesla-Chef Elon Musk. Der britische Millionär Richard Branson absolvierte mit seinem Projekt Virgin Galatic bereits kleinere Testflüge mit Piloten an Bord.

Mit Informationen von Markus Schuler, ARD-Studio Los Angeles