Auf hoher See BASF und Vattenfall bauen weltgrößten Windpark

Der Chemiekonzern BASF investiert über eine Milliarde Euro in einen Offshore-Windpark vor der niederländischen Nordseeküste. Der Strom soll dem Unternehmen dabei helfen, seine Klimaziele zu erreichen.

Der Chemiekonzern BASF will nun auch seinen zweitgrößten Produktionsstandort in der belgischen Hafenstadt Antwerpen sowie kleinere Fabriken in den Niederlanden mit grünem Strom versorgen. Dazu übernimmt BASF für 300 Millionen Euro einen Anteil von 49,5 Prozent am Windpark Hollandse Kust Zuid des Energieversorgers Vattenfall. Für das Stammwerk in Ludwigshafen hat der DAX-Konzern bereits mit RWE einen Liefervertrag für grünen Strom geschlossen.

Einschließlich des Beitrags zum Bau des Windparks beträgt das finanzielle Engagement von BASF rund 1,6 Milliarden Euro. Mit dem Abschluss der Transaktion rechnet Konzernchef Martin Brudermüller im vierten Quartal. Die Montagearbeiten sollen bereits im Juli beginnen, 2023 ist die vollständige Inbetriebnahme geplant.

Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt

Brudermüller sagte bei einer Pressekonferenz: "Wir erreichen unser Klimaziel nur mit ausreichend grünem Strom. Und Hollandse Kust Zuid wird dazu einen großen Beitrag leisten. Mit dieser Investition sichern wir uns signifikante Mengen an Strom aus erneuerbaren Quellen. Das ist ein Schlüsselelement für unsere Transformation hin zur Klimaneutralität."

Nach vollständiger Inbetriebnahme wird der Windpark mit 140 Windturbinen und einer installierten Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt der größte Offshore-Windpark der Welt sein. Hollandse Kust Zuid wird nach Angaben von BASF auch der erste vollständig kommerzielle Offshore-Windpark der Welt sein, der keine Subventionen für den produzierten Strom erhalte. Ein erheblicher Teil seines Stroms ist auch für die niederländischen Kunden von Vattenfall reserviert.

Ziel: Ein Viertel weniger Emissionen bis 2030

Der Windpark soll auch den Niederlanden dabei helfen, den angestrebten Anteil an erneuerbarer Energieerzeugung und die Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen zu erreichen. BASF beschäftigt in den Niederlanden mehr als 1500 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten.

BASF hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen des Konzerns bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Ein wichtiger Hebel, um die Emissionen weiter zu senken, ist der Ersatz von fossil erzeugtem Strom durch "grünen" Strom. Auch die CO2-freie Herstellung von Wasserstoff soll dabei eine Rolle spielen. Wichtig für die Herstellung von Basischemikalien sind zudem elektrisch beheizte sogenannte Steamcracker. Sie werden laut BASF benötigt, um Kohlenwasserstoffe bei hohen Temperaturen und hohem Druck aufzuspalten. Dazu benötigen sie große Mengen an Strom.

Neben der Allianz mit dem schwedischen Vattenfall-Konzern hat BASF auch mit dem deutschen Energieriesen RWE eine Zusammenarbeit beschlossen. Danach soll der Standort Ludwigshafen ab 2030 mit grünem Strom aus der Nordsee beliefert werden.