Abstimmung in den USA Keine Mehrheit für Gewerkschaft bei Amazon?

Im US-Bundesstaat Alabama haben Amazon-Mitarbeiter über die Gründung einer Gewerkschaft abgestimmt. Nach Auszählung etwa der Hälfte der Stimmen zeichnet sich ab: Die Beschäftigten wollen offenbar darauf verzichten.

Von Katrin Brand, ARD-Studio Washington

Bei der Abstimmung im Amazon-Zentrum von Bessemer im US-Bundesstaat Alabama über die Gründung einer Gewerkschaft deutet momentan alles auf eine Niederlage für das Lager der Befürworter hin. Bis jetzt ist die Hälfte der eingegangenen Stimmen ausgezählt. Rund 1100 Beschäftigte haben dagegen gestimmt, sich gewerkschaftlich zu organisieren, nur rund 460 waren dafür. Am Freitagmorgen - Ortszeit - wird die Auszählung fortgesetzt.

US-weites Interesse am Ausgang der Abstimmung

Fast 6000 Menschen arbeiten bei Amazon in Bessemer. Etwa 55 Prozent von ihnen haben sich an der Abstimmung beteiligt. Sie wird in den USA mit großem Interesse verfolgt: Amazon ist der zweitgrößte private Arbeitgeber in den USA. Der Konzern hat es aber bisher geschafft zu verhindern, dass sich Logistikzentren gewerkschaftlich organisieren.

In Bessemer zahlt Amazon den doppelten Mindestlohn von Alabama. Viele Beschäftigte beschweren sich aber, wie auch an anderen Standorten, über die Arbeitsbedingungen. Amazon und die Einzelhandelsgewerkschaft RWDSU haben in den vergangenen Monaten bei den Mitarbeitern intensiv für ihre jeweilige Position geworben.

Prominente Unterstützer für Gewerkschaftsgründung

Im liberalen Lager der US-Gesellschaft gab es breite Unterstützung für die Gewerkschafter, von Sportlern und Stars etwa. Sogar Präsident Joe Biden hat sich eingeschaltet. In den USA gibt es nicht, wie in Deutschland, eine Gewerkschaftsvertretung nach Branchen, sondern jeder einzelne Standort muss sich einer Gewerkschaft anschließen. Nur sechs Prozent der Arbeiter in der Privatwirtschaft sind organisiert.