Hintergrund Zu wenig Mediziner Was gegen den Ärztemangel helfen könnte Stand: 02.11.2022 09:25 Uhr

Auch die Ärzteschaft in Deutschland altert - und viele junge Medizinerinnen und Mediziner wollen nicht mehr Vollzeit arbeiten. Die Bundesärzteschaft fordert, gegen den Mangel mehr Studienplätze schaffen.

Von Birgit Augustin, NDR

Egal, ob auf dem Land, in Problemstadtteilen oder in Krankenhäusern: Überall fehlen Ärztinnen und Ärzte. Die Generation der Babyboomer steht kurz vor der Rente; die Lücke wird sich in den kommenden Jahren weiter vergrößern. Bis 2035 werden jedes Jahr 9000 Medizinerinnen und Mediziner aus dem Beruf ausscheiden, prognostiziert das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung.

Doch nicht nur die Ärzteschaft altert - auch die Gesellschaft als Ganzes. Immer mehr Menschen werden immer älter, sind dabei häufig chronisch krank und auf medizinische Hilfe angewiesen. Auch das kostet mehr Arztzeit als früher.

Um die drohende Versorgungslücke zu schließen, fordert die Bundesärztekammer deshalb mehr Studienplätze für Medizin. Mindestens 3000, besser noch 5000 bis 6000. Bezahlen müssten das die Bundesländer, Bildung ist Ländersache. Die Kosten für ein Medizinstudium: nach Angaben des Statistischen Bundesamtes durchschnittlich 266.000 Euro.

Mehr Ärzte tätig als je zuvor

Tatsächlich gibt es derzeit laut Bundesärztekammer mehr als 416.000 arbeitende Ärztinnen und Ärzte - mehr als je zuvor. Der Mangel scheint paradox. Doch hinter dem Mehr an Köpfen steckt kein Mehr an Arbeitszeit. Viele junge Ärztinnen und Ärzte wollen nicht mehr in Vollzeit arbeiten. Um einen ausscheidenden Mediziner zu ersetzen, braucht es deshalb statistisch 1,2 junge Ärztinnen oder Ärzte.

Die Gründe dafür: Inzwischen sind zwei Drittel aller Medizinstudierenden Frauen. Und die müssen noch häufiger als ihre männlichen Kollegen Beruf und Familie unter einen Hut bringen. Das ist mit 24-Stunden-Schichten im Krankenhaus in der Regel nicht zu vereinbaren. Zudem ist der Kostendruck in den Krankenhäusern mittlerweile so hoch, dass laut einer aktuellen Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund ein Viertel aller Klinikärzte mit dem Gedanken spielt, den Job hinzuschmeißen. Andere reduzieren ihre Arbeitszeit, um dem Druck auf Dauer standzuhalten.

Personalmangel nicht das einzige Problem

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen stellt fest: Überlastete Klinikärzte sind nicht die Folge eines generellen Personalmangels. Sein Vorsitzender, der Frankfurter Allgemeinmediziner Professor Ferdinand Gerlach, macht dagegen die schlechte Organisation der Krankenhauslandschaft und den Kostendruck über die Fallpauschalen für die Missstände verantwortlich.

Kliniken hätten zu starke Anreize, teure Diagnostik und unnötige Operationen durchzuführen, weil sich nur so Geld verdienen lasse. Das sei schädlich für die Patienten und führe dazu, dass Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegekräfte geradezu "verheizt" würden.

Zur Überlastung trägt auch bei, dass in Deutschland viele Eingriffe, etwa eine Operation des Grauen Stars am Auge, nach wie vor stationär gemacht werden. In vielen anderen europäischen Ländern werden solche Behandlungen ambulant durchgeführt, die Menschen müssen nicht über Nacht im Krankenhaus bleiben. Derzeit aber wird der Eingriff im Krankenhaus besser vergütet als der ambulante Eingriff. Das bindet aber Personal, das andernorts sinnvoller eingesetzt werden könnte - etwa in ärmeren Stadtteilen und ländlichen Regionen.

Landarztpraxen finden kaum Nachfolger

Auch im niedergelassenen Bereich droht der Renteneintritt vieler Ärztinnen und Ärzte, Versorgungslücken zu reißen. Nicht selten findet sich kein Nachfolger für die Praxis auf dem Land. Das hat zum einen damit zu tun, dass viele junge Ärztinnen und Ärzte lieber als Angestellte arbeiten wollen, als eine Praxis mit dem finanziellen Risiko zu übernehmen. Und zum anderen schreckt viele Nachwuchsmediziner die Vorstellung ab, dass sie in einer Landarztpraxis womöglich Tag und Nacht für ihre Patienten erreichbar sein müssen.

Mittlerweile schließen sich aber viele Medizinerinnen und Mediziner zu Praxisgemeinschaften oder medizinischen Versorgungszentren zusammen, teilen sich Räumlichkeiten, Personal und Arbeit auf - und machen es so möglich, auch als Arzt in Teilzeit zu arbeiten. Gleichzeitig lernen Studierende an Deutschlands Universitäten mittlerweile durch Praktika die Allgemeinmedizin früher kennen - und schätzen. Die Hoffnung: Junge Leute lassen sich für den ländlichen Raum gewinnen und tragen so zu einer verlässlichen Grundversorgung bei. Die beste "Werbung" für einen solchen Weg sind dabei offenbar die Zustände in deutschen Krankenhäusern.