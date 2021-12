Familienunternehmen Erfolgreich seit über 500 Jahren Stand: 13.12.2021 11:08 Uhr

Mut zur Veränderung ist der Schlüssel zu einer Jahrhunderte alten Erfolgsgeschichte der Familienunternehmer. Viele von den bis heute existenten Firmen gab es bereits vor der Französischen Revolution.

Die Stiftung Familienunternehmen hat zum zweiten Mal eine Liste der ältesten Familienunternehmen Deutschlands veröffentlicht. Unter den ältesten Unternehmen sind große Namen und Firmen, deren Geschichte bis in das 16. Jahrhundert zurückreicht. Vor zwei Jahren waren 35 Unternehmen aufgelistet, nun ist die Liste auf 50 gewachsen.

Angeführt wird die Liste von der Coatinc Company, einem Unternehmen aus dem Siegerland, dass sich auf Feuerverzinkung spezialisiert wird. Die Coatinc Company wurde vor mehr als 500 Jahren von dem Zunftmeister der Stahlschmiede, Heylmann Dresseler, gegründet und wird mittlerweile in der 17. Generation in Familienbesitz geführt. Das Gründungsdatum im Jahr 1502 ist urkundlich belegt, weil der Schmid Dressler damals einen Schilling für die Nutzung einer Feuerstelle entrichten musste.

Mut zum Wandel ist wichtig für Erfolg

Fast alle Unternehmen wurden bereits vor der Französischen Revolution 1789 gegründet, und alle sind ununterbrochen in der Hand der Gründerfamilie geblieben: "Über Jahrhunderte waren diese Unternehmen Stabilitätsanker und Fels in der Brandung. Sie sind es auch heute", sagt Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung zur Veröffentlichung der Liste.

Das größte Unternehmen auf der Liste ist der Pharmakonzern Merck. Er belegt Platz 16 mit mehr als 58.000 Mitarbeitern. Die Geschichte des Konzerns reicht bis in das Jahr 1668 zurück: Der Pharmakonzern ging aus einer Apotheke in Darmstadt hervor. Mut zum Wandel sei der Schlüssel zum Erfolg, sagt Frank Stangenberg-Haverkamp, Vorsitzender des Familienrats von Merck: "Bei uns hat Innovation Tradition. Wissenschaftliche Neugier und unternehmerischer Pioniergeist bleiben Maximen unseres Handelns."

"Das nötige Quäntchen Glück"

Weitere Firmen mit einer Jahrhunderte alten Tradition sind etwa die Privatbanken Berenberg (1590) und Metzler (1674), der saarländische Keramikhersteller Villeroy & Boch (1748) und der fränkische Schreibwarenproduzent Faber Castell (1761).

Auch das Unternehmen der Familie Heinz an der bayerisch-thüringischen Grenze ist schon 1622 gegründet worden. Das Unternehmen, dass sich auf Glas spezialisiert hat, gehört heute zu den Weltmarktführern bei der Herstellung von Parfümflakons. Carletta Heinz führt das Glasunternehmen ihrer Familie nun in der 15. Generation. Sie sagt, über so lange Zeit könne man nur erfolgreich sein, wenn man den Mut habe, "immer wieder Neues zu wagen und Entscheidungen zu treffen, auch wenn die unpopulär erschienen". Außerdem brauche man das richtige Gespür für die Mitarbeiter. "Und schließlich ganz schlicht und einfach das nötige Quäntchen Glück."

Krise belastet die Familienunternehmer

Neu hinzu kamen in diesem Jahr etwa der schwäbische Kerzenmacher, Industrie- und Dentalwachs-Hersteller Morsa, der seit 14 Generationen durchgängig im Besitz der Familie Sallinger ist. Denn durch die Liste der Stiftung Familienunternehmen fangen viele an, nachzuforschen und wollen mehr über die eigene Gründungsgeschichte erfahren.

Doch auch Jahrhunderte alte Traditionen schützen nicht vor den aktuellen Krisen: Die Glasmanufaktur von Poschinger in Frauenau im Bayerischen Wald wurde 1568 gegründet und steht derzeit auf Platz drei der Liste. Doch nun musste "die Produktion bis auf Weiteres eingestellt" werden. Die Auswirkungen der Pandemie, Engpässe in der Versorgung mit Rohstoffen und Zubehör, aber auch erhöhte Energiepreise und die CO2-Abgabe machten diesen Schritt notwendig, erklärte Poschinger.