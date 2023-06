Raumfahrtunternehmen von Elon Musk 14-Jähriger fängt bei SpaceX an Stand: 14.06.2023 09:17 Uhr

In dieser Woche beendet er sein Studium, nächsten Monat fängt er einen Vollzeitjob bei Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX an: Dabei ist Kairan Quazi erst 14 Jahre alt. Erlebt hat er aber schon einiges.

Kairan Quazi trägt Turnschuhe, hat eine kurze Hose und ein Hawaiihemd an. Alles ist ein bisschen verknittert - er läuft rum, wie Jungs in seinem Alter rumlaufen. Nur wo er da steht, ist ungewöhnlich: nämlich ganz alleine auf der Bühne eines Kongresses für Computer-Expertinnen und Experten in San Diego. Er macht die Abschlusspräsentation und ist gerade einmal zehn Jahre alt. Das ist nun vier Jahre her.

In dieser Woche schließt Quazi sein Studium ab, in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. Mittlerweile ist er 14 Jahre alt. Dann hat er einen Abschluss in Computer-Wissenschaften und ist Ingenieur.

Studium als Elfjähriger

Aus seiner Sicht ist das Studium eigentlich ganz normal gelaufen, sagt er einem CBS-Lokalsender. "Es gibt da nichts, was anders wäre. Ich habe eine Menge Freunde gefunden. Und nach ein paar Tagen war das nichts Besonderes mehr, dass ich da war."

Aber natürlich war er der einzige 11-jährige Student. Und: Vor ihm gab es keinen jüngeren Absolventen. Vor seinem Studium hatte Quazi schon ein Praktikum beim Chiphersteller Intel gemacht.

Eine Kindheit auf der Überholspur

Mit zwei Jahren habe er in ganzen Sätzen gesprochen, sagen seine Eltern. Und auch sonst sei alles ziemlich schnell gegangen. In der dritten Klasse haben seine Eltern und Lehrer gemerkt, dass er unterfordert ist. Ab da habe er Spezialunterricht bekommen. In der vierten Klasse habe er 19 Programmiersprachen beherrscht, sagt er in einem Interview für einen YouTube-Kanal. Er sei aber auch in einem Basketball-Team und gebe Mitstudenten Nachhilfe, erzählt Quazi. "Ich bin Tutor in Kalkulation, Trigonometrie, Statistik und Computer-Programmierung."

Viele meinen, dass er seine Kindheit verpasst habe, sagt Quazi. Er sieht das anders: "Wenn dem so gewesen wäre, hätte ich die Schule nicht so schnell beenden müssen."

Ab Juli bei SpaceX

Im Juli fängt Quazi bei Elon Musks Firma SpaceX an zu arbeiten. Dafür zieht er mit seiner Mutter nach Redmond im Bundesstaat Washington. Die Abteilung, in der er arbeiten wird, ist Starlink - da kümmert er sich um Satelliten-Technologie. Maximal 40 Stunden pro Woche wird er arbeiten - mehr sind für 14-Jährige in Washington State nicht erlaubt.

In zwei Jahren darf er in den USA dann einen Führerschein machen, in vier Jahren wählen und in sieben Jahren sein erstes Bier trinken.