Betreiber von AKW Isar 2 E.ON warnt vor Reservebetrieb Stand: 07.09.2022 15:37 Uhr

Der Betreiber des AKW Isar 2 hat das Bundeswirtschaftsministerium eindringlich vor dem Vorhalten als Reserve gewarnt. Man habe "keinerlei Erfahrungswerte", heißt es in einem Brief, aus dem der "Spiegel" zitiert.

Der Energiekonzern E.ON und dessen Tochter Preussen Elektra gehen in der Frage eines Weiterbetriebs seines Atomkraftwerks Isar 2 auf Konfrontationskurs zur Bundesregierung. "Wir haben am Montagabend kommuniziert, dass Kernkraftwerke aus technischen Gründen nicht für einen Reservekraftwerksbetrieb geeignet sind. Sie können davon ausgehen, dass wir auch dazu im Austausch mit der Bundesregierung sind", sagte ein E.ON-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Danach schrieb der Chef von Preussen Elektra, Guido Knott, einen "Brandbrief" an den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Patrick Graichen. Das Schreiben liegt dem Blatt nach eigenen Angaben vor. Darin heißt es, "zwei der drei laufenden Anlagen zum Jahreswechsel in die Kaltreserve zu schicken, um sie bei Bedarf hochzufahren, ist technisch nicht machbar und daher ungeeignet, um den Versorgungsbeitrag der Anlagen abzusichern".

Warnung bereits Ende August?

Im Brief heißt es, man habe das Bundeswirtschaftsministerium bereits am 25. August davon unterrichtet, dass im Reservebetrieb "ein flexibles Anheben oder Drosseln der Leistung nicht mehr möglich ist". Dies gelte umso mehr, wenn der Meiler komplett heruntergefahren sei und die Brennstäbe schon an das Ende ihrer Leistungsfähigkeit kämen. "Dann nämlich ist mit den eingeschränkten Möglichkeiten eines solchen Reaktorkerns ein Wiederanfahren im fortgeschrittenen Streckbetrieb nicht und schon gar nicht kurzfristig innerhalb einer Woche machbar", heißt es in dem Schreiben weiter.

Knott weist laut "Spiegel" darauf hin, dass ein solches Prozedere "nicht praktiziert" werde. Sein Unternehmen besitze damit "keine Erfahrungswerte". Er warnt deshalb, diese Option eines Wiederanfahrens ausgerechnet für diesen Winter zu erwägen. "Das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen." Offenbar sieht Knott vor allem in der angespannten Lage der europäischen Stromnetze ein Risiko.

Betreiber erbittet "kurzfristige Klarheit"

Laut Knott kann das AKW Isar 2 mit den noch vorhandenen Brennelementen "eine Stromproduktion von vier Terawattstunden und eine gesicherte Leistung von bis zu 1400 Megawatt für den Strommarkt" zur Verfügung stellen. Der Reservebetrieb müsse intensivst vorbereitet werden; dies müsse bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Daher bitte Preussen Elektra um "kurzfristige Klarheit", ob das AKW über den Jahreswechsel hinaus am Netz bleiben solle. Außerdem bot Knott dem Ministerium "nochmals ein Fachgespräch an, in dem wir die Möglichkeiten und Grenzen eines Winterbetriebs gerne persönlich erläutern".

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte nach dem Stresstest zur Versorgungssicherheit angekündigt, den E.ON-Meiler Isar 2 und das EnBW-AKW Neckarwestheim 2 bis Mitte April als Reservekraftwerk einzusetzen. Diesen Plänen widersprechen Knott und E.ON ausdrücklich - und zwar offenbar nicht erst jetzt, sondern bereits vor Bekanntwerden der Stresstest-Ergebnisse.