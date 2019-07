Im Rechtsstreit zwischen Kraftwerk und dem Hiphop-Produzenten Moses Pelham hat der EuGH ein Grundsatzurteil gefällt. Das Gericht stärkte Pelhams Position, legte aber auch klare Bedingungen für das Sampling von Musik dar.

Neue Runde im Sampling-Rechtsstreit um einen zweisekündigen Musikschnipsel von 1979: In der juristischen Auseinandersetzung zwischen der Gruppe Kraftwerk und Hip-Hop-Produzent Moses Pelham hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein Grundsatzurteil gefällt.

Der von Pelham produzierte Track "Nur mir" verstößt nach Auffassung der Richter nicht gegen das Urheberrecht. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Sequenz abgeändert worden sei und "beim Hören nicht wiedererkennbar" war.

Streit schwelt seit 1998

Der Streit um die Tonsequenz dauert schon seit 1998. Zuletzt war der Fall vom Bundesgerichtshof (BGH) zur Überprüfung an den EuGH weitergereicht worden. Mehrere Instanzen bis hin zum Bundesverfassungsgericht haben sich mit der Klage bereits auseinandergesetzt. Pelham findet bis heute, dass er den Musikschnipsel einfach so in seinen Song übernehmen durfte. Die Kraftwerk-Musiker Ralf Hütter und Florian Schneider-Esleben sahen das anders und verklagten Pelham. "Bei uns ist es üblich, dass man vorher fragt", sagt Hütter.

Kraftwerk klagte auf Unterlassung, Schadenersatz und Herausgabe der Tonträger und war zunächst vor dem Bundesgerichtshof (BGH) erfolgreich. Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil allerdings 2016 wieder auf und verwies auf das Gut der Kunstfreiheit. Es verwies den Fall zurück an den BGH, der ihn schließlich dem EuGH zur Einschätzung vorlegte. Nun geht der Fall wieder zurück zum BGH, der die Entscheidung des EuGH berücksichtigen muss.

Deutsche Regelung nicht mit EU-Recht vereinbar

Die EuGH-Richter äußerten sich auch zu grundsätzlichen Bedingungen für das Sampling. Grundsätzlich stelle die Nutzung eines - auch nur sehr kurzen - Audiofragments, welches aus einem Musikstück eines anderen Künstlers kopiert wird, "eine teilweise Vervielfältigung" eines urheberrechtlichen Werkes dar. Hierfür sei eine Erlaubnis des Urhebers erforderlich.

Es gebe jedoch auch zugunsten der Kunstfreiheit Ausnahmen. So dürfe ein Musiker ohne Genehmigung Musikfragmente anderer Künstler für sein eigenes Werk übernehmen, "um es in geänderter und beim Hören nicht wiedererkennbarer Form in ein neues Werk einzufügen". Dann liege - wie im Fall Kraftwerk gegen Pelham - keine urheberrechtlich geschützte "Vervielfältigung" vor. Das verwendete Fragment dürfe auch ein "Zitat" auf das Ursprungswerk sein. Der Künstler müsse mit diesem dann "interagieren".

Die deutschen Regelungen, die die Nutzung von Audiofragmenten ohne Zustimmung des Urhebers grundsätzlich erlauben, sei mit EU-Recht nicht vereinbar.

(Az. C-476/17)