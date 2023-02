Hamburger Traditionsverlag RTL plant Wegfall von 700 Stellen bei Grunar+Jahr Stand: 07.02.2023 10:15 Uhr

Nach dem Zusammenschluss mit den Magazinen von Gruner+Jahr schaute sich RTL die Zeitschriftentitel genauer an. Nun sollen 700 Stellen gestrichen und 23 Titel eingestellt oder verkauft werden. Kernmarken wie "Stern" , "Geo" und "Brigitte" bleiben.

Nach dem Zusammengehen mit dem TV-Sender RTL sollen beim Hamburger Traditionsverlag Gruner+Jahr viele Zeitschriften eingestellt werden. Flaggschiffe wie "Stern", "Geo", "Brigitte" und "Capital" sollten zwar weitergeführt werden, teilte RTL mit. Viele andere Zeitschriften, darunter vor allem Ableger der Haupthefte, sollen jedoch eingestellt, verkauft oder nur noch digital veröffentlicht werden.

Das Management erwartet den Abbau von rund 500 Arbeitsplätzen. Weitere 200 Stellen sollen durch Verkäufe wegfallen. Mit der Streichung von rund 700 Stellen wären mehr als jede dritte der 1900 Vollzeitstellen im Zeitschriftensegment betroffen, die vorwiegend in Hamburg angesiedelt sind.

RTL-Chef: "Auf Kernmarken konzentrieren"

RTL-Chef Thomas Rabe informierte in der Verlagszentrale am Hamburger Baumwall die Belegschaft über seine Pläne. "Wir haben entschieden, uns auf die Kernmarken zu konzentrieren und sie mit Investitionen von etwa 80 Millionen Euro bis 2025 weiterzuentwickeln", erklärte der Manager.

"Der Verbund von TV-, Streaming- und Publishing-Geschäften von RTL Deutschland macht Sinn." Er schaffe einen erheblichen Mehrwert von etwa 75 Millionen Euro jährlich in wichtigen Bereichen "wie Inhalte, Vermarktung, Tech & Data sowie bei den Corporate-Funktionen".

Nun sollen gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen sozialverträgliche Lösungen für die betroffenen Beschäftigten entwickelt werden.

Protest von Mitarbeitenden und Gewerkschaft

RTL Deutschland mit Hauptsitz in Köln hatte zum Jahr 2022 die deutsche Magazinsparte des Hamburger Verlagshauses in sein Portfolio integriert und erhofft sich Synergien. Beide Bereiche gehören zum Bertelsmann-Konzern. In den vergangenen Monaten prüfte RTL das Zeitschriftenportfolio. Topmanager aus Gütersloh und Köln nahmen alle Verlagstitel unter die Lupe und empfahlen, was behalten und was womöglich verkauft werden sollte.

Von Mitarbeitern und Gewerkschaftern hatte es Protest gegen einen möglichen Verkauf der Titel des Hamburger Verlagshauses gegeben, das jahrzehntelang zu den mächtigsten Medienhäusern in Europa zählte.