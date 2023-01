Die reichsten Menschen der Welt Ein Franzose steht an der Spitze Stand: 02.01.2023 12:31 Uhr

Zusammengerechnet ist ihr Vermögen größer als das Bruttoinlandsprodukt der Niederlande. Wer sind die zehn reichsten Menschen der Welt, und welche Konzerne stehen hinter ihnen?

Von Antonia Mannweiler, tagesschau.de

Minus 133 Milliarden US-Dollar, minus 85 Milliarden US-Dollar, minus 44 Milliarden US-Dollar: Die riesigen Verluste, die immerhin neun der zehn aktuell reichsten Menschen der Welt innerhalb eines Jahres hinnehmen mussten, wirken in der Größenordnung unvorstellbar. Und dennoch verfügen sie zusammen noch immer über ein Vermögen von mehr als 1090 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als das niederländische Bruttoinlandsprodukt 2021. Wer sind die reichsten Menschen der Welt zu Beginn 2023 - und wie hat sich ihr Vermögen entwickelt?

Bernard Arnault: 162 Milliarden US-Dollar

Ende 2021 stand noch Tesla-Chef Elon Musk an der Spitze der reichsten Menschen weltweit mit einem Vermögen von 277 Milliarden US-Dollar. Ende 2022 wurde der umstrittene Unternehmer dann von dem Franzosen Bernard Arnault abgelöst. Trotz eines Verlustes von rund 16 Milliarden US-Dollar im abgelaufenen Jahr rückte der 73 Jahre alte Chef des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH laut dem "Bloomberg Billionaires Index" zum Ende des Jahres an die Spitze der reichsten Menschen. Der "Forbes-Milliardärsliste" zufolge liegt das Gesamtvermögen Arnaults und seiner Familie gar bei 182 Milliarden US-Dollar.

Zum LVMH-Konglomerat gehören insgesamt 75 Luxusmarken. Dazu zählen Modelabels wie Louis Vuitton, Fendi und Marc Jacobs, aber auch die Spirituosenmarken Moët & Chandon, Hennessy oder Dom Pérignon. Für die Gruppe, die 2021 einen Umsatz von insgesamt 64,2 Milliarden Euro erwirtschaftete, arbeiten insgesamt rund 175.000 Mitarbeiter. Die Arnault Family Group besitzt rund 48 Prozent der Anteile von LVMH, das mit einem Börsenwert von rund 346 Milliarden Euro Europas wertvollster Konzern an der Börse ist.

Hat Tesla-Chef Elon Musk vergangenes Jahr als reichsten Menschen abgelöst - der französische Unternehmer Bernard Arnault.

Elon Musk: 137 Milliarden US-Dollar

Ein turbulentes Jahr liegt hinter den Aktionären von Tesla, dessen Chef zuletzt vor allem durch sein Engagement beim US-Kurznachrichtendienst Twitter auf sich aufmerksam machte. Das Vermögen von Elon Musk schmolz laut Bloomberg innerhalb eines Jahres auf rund 137 Milliarden US-Dollar - ein Verlust von mehr als 130 Milliarden US-Dollar. Forbes beziffert das Vermögen Musks bei 146,5 Milliarden US-Dollar. Sein Vermögen hängt dabei zu großen Teilen von Tesla-Aktien ab. Musks Anteil soll nach dem Verkauf von Aktien des Elektroautoherstellers in Milliardenhöhe wegen der 44-Milliarden schweren Twitter-Übernahme nur noch knapp 13 Prozent betragen. Darüber hinaus besitzt Musk aber noch rund 279 Millionen Aktienoptionen.

Die Aktie des amerikanischen Elektroautoherstellers ist im abgelaufenen Jahr um mehr als 65 Prozent in den Keller gerauscht. Ende 2021 war das Unternehmen noch mehr als eine Billion US-Dollar wert, aktuell nur noch knapp 386 Milliarden US-Dollar. Der Verkauf von Musks Anteilen hat den Aktienkurs 2022 stark unter Druck gesetzt. Es ist noch nicht klar, ob sich die Sorge einiger Investoren, dass Musk durch sein Twitter-Engagement weniger Zeit für Tesla habe könnte, in diesem Jahr auflöst. Zuletzt hatte der Unternehmer angekündigt, als Chef des Kurznachrichtendienstes zurückzutreten, sobald er einen Nachfolger gefunden habe. Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX ist indes noch nicht an der Börse; es wird aber mit knapp 125 Milliarden US-Dollar bewertet. Musk soll etwa 42 Prozent aller SpaceX-Anteile halten.

Hinter ihm liegt ein turbulentes Jahr: Tesla-Chef Elon Musk liegt nun auf Rang zwei. Bild: dpa

Gautam Adani: 121 Milliarden US-Dollar

Der indische Unternehmer Gautam Adani hat 2022 unter den zehn reichsten Menschen als einziger einen Vermögenszuwachs vorzuweisen. Um 44 Milliarden US-Dollar reicher ist der Chef der Adani Group 2022 geworden, dessen Gesamtvermögen nun 121 Milliarden US-Dollar beträgt. Laut der Forbes-Liste ist er rund fünf Milliarden US-Dollar reicher.

Grund für den Vermögenszuwachs war der Mischkonzern mit Sitz in Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat, den der 60-jährige Adani leitet. Das 23.000-köpfige Unternehmen behauptet von sich selbst, eine Milliarde Wünsche zu erfüllen. Der Konzern ist in diversen Geschäftsfeldern unterwegs: Energie, Infrastruktur oder Flughäfen. So baut und betreibt die Adani Group etwa Solar- und Windprojekte und ist Indiens größter kommerzieller Hafenbetreiber.

Der Aufstieg des Unternehmers soll Berichten zufolge mit einem abgebrochenen BWL-Studium begonnen haben, einem Job als Diamantensortierer und schließlich der Leitung eines Kunststoff-Unternehmens. 1988 gründete er dann Adani Exports, der Beginn der Adani Group. Privat überstand Gautam Adani bereits eine Entführung Ende der Neunziger; auch bei den Anschlägen von 2008 in Mumbai befand sich Adani in einem Hotel, das angegriffen wurde.

Das Vermögen des indischen Unternehmers Gautam Adani ist 2022 um rund 44 Milliarden US-Dollar angewachsen. Bild: picture alliance/dpa/AP

Bill Gates: 109 Milliarden US-Dollar

Viele Jahre führte der Gründer und langjährige Chef von Microsoft, Bill Gates, die Liste der reichsten Menschen der Welt an: so etwa zwischen 1995 und 2010 und zwischen 2013 und 2017. Im Jahr 2017 wurde er dann von Amazon-Gründer Jeff Bezos abgelöst. Zu Beginn des neuen Jahres hat Gates laut dem "Bloomberg Billionaires Index" seinen vierten Platz verteidigt. Sein Vermögen schrumpfte 2022 um 28,9 Milliarden US-Dollar auf 109 Milliarden US-Dollar. Der Forbes-Milliardärs-Liste zufolge steht Gates mit einem geschätzten Vermögen von 103 Milliarden US-Dollar hingegen nur noch auf Platz sechs der reichsten Menschen der Welt.

Im Juli hatte Gates auf Twitter angekündigt, in Zukunft praktisch sein gesamtes Vermögen an die Bill & Melinda-Gates-Stiftung abzugeben. Er werde auf der Liste der reichsten Menschen herunterrutschen und eventuell ganz von ihr verschwinden, schrieb er.

Jahrelang war er der reichste Mann der Welt: Microsoft-Gründer Bill Gates. Bild: picture alliance/dpa/PA Wire

Warren Buffett: 107 Milliarden US-Dollar

Warren Buffett, der wegen seines Investment-Gespürs auch "das Orakel von Omaha" genannt wird, ist mit einem geschätzten Vermögen von 107 Milliarden US-Dollar laut der Bloomberg-Liste der fünftreichste Mensch der Welt. Seine ersten drei Aktien kaufte die Investorenlegende bereits mit elf Jahren.

Buffett ist als sogenannter Value-Investor, der nach unterbewerteten Aktien sucht und auf eine langfristig positive Entwicklung hofft, bekannt und reich geworden. Der mittlerweile 92-jährige hält über die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway - einst ein Textilunternehmen - unter anderem große Anteile am iPhone-Hersteller Apple, Coca Cola, General Motors oder Visa.

2010 startete er zusammen mit Bill Gates "The Giving Pledge", eine Kampagne mit dem Ziel, Wohlhabende zum Spenden zu bewegen. Buffett hat versprochen, 99 Prozent seines Vermögens zu spenden. Obwohl er bereits 49 Milliarden US-Dollar weggegeben hat, ist das Vermögen von Buffett innerhalb von zwei Jahren sogar um 37,5 Milliarden US-Dollar angewachsen.

Eine Investorenlegende: Warren Buffet kaufte seine ersten Aktien bereits mit elf Jahren.

Jeff Bezos: 107 Milliarden US-Dollar

Trotz eines Vermögensverlustes von rund 85 Milliarden US-Dollar in knapp einem Jahr steht Amazon-Gründer Jeff Bezos noch immer auf Platz sechs der reichsten Menschen der Welt laut dem "Bloomberg Billionaires Index". Die Forbes-Milliardärsliste sieht Bezos dagegen auf dem fünften Platz. Ende 2021 noch war Bezos hinter Musk der zweitreichste Mensch. Der Amazon-Gründer gab 2021 seinen Posten als Chef des Online-Handelsriesen auf, um unter anderem mehr Zeit für sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin zu haben.

Bezos besitzt noch knapp zehn Prozent der Anteile an Amazon, dessen Aktie seit Jahresbeginn mehr als 45 Prozent an Wert verloren hat. Trotz des Einbruchs ist der US-Konzern noch immer 857 Milliarden US-Dollar wert. In einem Interview im vergangenen November mit dem US-Nachrichtensender CNN sagte Bezos erstmals, dass er vorhabe, den Großteil seines Nettovermögens zu Lebzeiten zu verschenken.

Milliardenverluste und dennoch auf Rang sechs: Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Larry Ellison: 91,8 Milliarden US-Dollar

Der Oracle-Co-Gründer Larry Ellison ist in diesem Jahr zwei Plätze nach oben im "Bloomberg Billionaires Index" geklettert. Mit einem geschätzten Vermögen von 92 Milliarden US-Dollar steht er an siebter Stelle der reichsten Menschen weltweit - und das, obwohl sich sein Vermögen seit Anfang des Jahres um 15 Milliarden US-Dollar verringert hat. Forbes schätzt Ellisons Vermögen höher auf 102,4 Milliarden US-Dollar.

Ellison hält 35 Prozent des amerikanischen Soft- und Hardware-Riesen Oracle. 1977 gründete der mittlerweile 78-Jährige zusammen mit Ed Oates und Bob Miner das Unternehmen Software Development Laboratories, das später unter dem Namen Oracle weltweit bekannt wurde.

Larry Ellison gründete zusammen mit Ed Oates und Bob Miner 1977 das Unternehmen, das später unter den Namen Oracle zum Weltkonzern wurde. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Mukesh Ambani: 87,1 Milliarden US-Dollar

Der zweite Inder in der Liste der reichsten zehn Menschen der Welt ist Mukesh Ambani mit einem geschätzten Vermögen von 87,1 Milliarden US-Dollar. Der Forbes-Liste zufolge liegt sein Vermögen knapp drei Milliarden höher.

Der 65 Jahre alte Ambani steht dem Konglomerat Reliance Industries vor, das von seinem Vater Dhirubhai Ambani in den Sechzigern aufgebaut wurde. Nach einem erbitterten Erbstreit zwischen den Brüdern Mukesh und Anil Ambani wurde das Unternehmen nach dem Tod des Vaters Anfang der 2000er aufgeteilt. Mukesh Ambanis Teil behielt den ursprünglichen Namen des Unternehmens des Vaters.

Mukesh Ambani baute seinen Teil des Unternehmens weiter aus. Heute ist Reliance Industries im Bereich der Petrochemie, der Exploration von Erdöl, im Einzelhandel und auch im Telekommunikationsmarkt tätig. Um einen weiteren Erbstreit zu verhindern, hat Mukesh Ambani schon jetzt seine Nachfolge im Konzern geregelt.

Hat seine Nachfolge bereits geregelt: Der indische Milliardär Mukesh Ambani. Bild: picture alliance / abaca

Steve Ballmer: 85,8 Milliarden US-Dollar

Mit einem Vermögen von 85,8 Milliarden US-Dollar ist der langjährige frühere Microsoft-Chef Steve Ballmer laut dem Bloomberg-Index der neuntreichste Mensch weltweit. Sein Gesamtvermögen sank seit Anfang 2022 um 19,8 Milliarden US-Dollar. Forbes schätzt sein Vermögen auf 78,5 Milliarden US-Dollar und sieht Steve Ballmer auf dem zehnten Rang.

Ballmer wurde 1980 Microsofts 30. Mitarbeiter. Ballmer und Gates kannten sich aus ihrer Studienzeit in Harvard. Nachdem Bill Gates ihm eine Stelle bei dem noch jungen Unternehmen anbot, brach Ballmer sein Studium in Stanford ab. Nach 14 Jahren zog sich Ballmer 2014 vom Chefposten bei Microsoft zurück und erwarb nach seinem Rückzug für knapp zwei Milliarden US-Dollar die amerikanische Basketballmannschaft Los Angeles Clippers. Schätzungen gehen davon aus, dass der Sohn eines Ford-Managers aus Detroit noch knapp vier Prozent der Microsoft-Anteile hält.

Sein Vermögen hat auch er bei Microsoft gemacht: Steve Ballmer belegt Platz neun. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Larry Page: 82,9 Milliarden US-Dollar

Zusammen mit Sergey Brin gründete Larry Page im Jahr 1998 in Kalifornien den Technologiekonzern Google. Auf dem Bloomberg-Milliardärsindex steht Page mit einem geschätzten Vermögen von 82,9 Milliarden US-Dollar einen Platz vor Brin (79,4 Milliarden US-Dollar). Forbes sieht Page auf dem elften Rang mit einem geschätzten Vermögen von 77,3 Milliarden US-Dollar und stattdessen den mexikanischen Unternehmer Carlos Slim Helu und seine Familie auf dem zehnten Rang - er kontrolliert Lateinamerikas größtes Telekommunikationsunternehmen América Móvil.

Am Google-Mutterkonzern Alphabet hält Page noch sechs Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar ist Alphabet hinter Apple, Saudi Aramco und Microsoft das viertwertvollste Unternehmen der Welt. Page, mittlerweile 49 Jahre alt, studierte in Stanford, wo er auch seinen späteren Geschäftspartner Sergey Brin kennenlernte. Zusammen arbeiteten sie an einem Algorithmus für die spätere Suchmaschine Google.