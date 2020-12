Die deutschen Lebensversicherer sollen den Garantiezins von 0,9 auf 0,25 Prozent senken. Das hätte vor allem für junge Sparer, die nur einen geringen Betrag anlegen können, fatale Folgen. Auch die Riester-Rente wäre betroffen.

Von Angela Göpfert, boerse.ARD.de

Die deutschen Lebensversicherer sollen ihren Kunden von 2022 an maximal noch eine Verzinsung von 0,25 Prozent auf neue Policen versprechen dürfen. Das hat die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV), der Verband der Versicherungsmathematiker, am Mittwochabend vorgeschlagen. Aktuell liegt der Garantiezins bei 0,9 Prozent. Der Verband erneuert und verschärft damit eine alte Forderung: Bereits im Dezember 2019 hatte der DAV eine Absenkung des Garantiezinses von 0,9 auf 0,5 Prozent vorgeschlagen.

Die DAV verweist zur Begründung auf die Zinsen am Kapitalmarkt, die in der Corona-Krise noch einmal um 0,2 bis 0,5 Prozentpunkte gesunken seien. Die Versicherer könnten daher die Verzinsung in der bisherigen Höhe mit sicheren Papieren nicht mehr garantieren. Auch die Finanzaufsicht BaFin hatte den Lebensversicherern jüngst empfohlen, den Höchstrechnungszins für klassische Policen im kommenden Jahr angesichts des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes kritisch zu hinterfragen. Mehr noch, sie stellte klar, dass sie neue Lebensversicherungs-Produkte mit einer garantierten Verzinsung von 0,9 Prozent nicht mehr erlauben werde. Ziel ist es, dass sich die Versicherer mit ihren Garantieversprechen nicht finanziell übernehmen.

Altverträge des Vorsorgeklassikers blieben von einer möglichen Neuregelung ausgenommen. Kunden solcher Altverträge kommen damit weiterhin in den Genuss von bis zu 4,0 Prozent Zinsen. Die Absenkung des Garantiezinses würde nur für Neuverträge gelten, die nach der Änderung abgeschlossen werden. Die Lebensversicherer dürften ihren neuen Kunden dann einen Garantiezins in maximal dieser Höhe bieten.

Eine Absenkung des Garantiezinses würde vor allem Kunden treffen, die nur einen vergleichsweise geringen Betrag anlegen können. Wer eine private Rentenversicherung über weniger als 20.000 Euro abschließt, dürfte mit dem neuen Garantiezins ein jährliches Minus von durchschnittlich 0,35 Prozent erwirtschaften, rechnete jüngst der Lebensversicherungs-Aufkäufer Partner in Life für „Euro am Sonntag“ vor. Kleine Summen sind nämlich mit relativ hohen Kosten belastet und profitieren zudem weniger vom Zinses-Zins-Effekt.

Sollte das Bundesfinanzministerium der Empfehlung der Versicherungsmathematiker folgen, würde sich der Trend sinkender Garantieverzinsungen weiter fortsetzen: Lag der Garantiezins in den Jahren 1994 bis 1999 noch bei 4,0 Prozent, wurde er in den Folgejahren drastisch gesenkt, zuletzt im Jahr 2017 auf die derzeit noch gültigen 0,9 Prozent.

Seit der Finanzkrise befindet sich der Leitzins im Tiefenrausch

Experten machen für die sinkende Verzinsung der Lebensversicherungen in erster Linie den sinkenden Leitzins und damit die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) verantwortlich. Die EZB hat den Leitzins seit Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 von damals 4,25 Prozent kontinuierlich gesenkt. Seit März 2016 liegt der Leitzins in der Eurozone bei 0 Prozent. Das zog einen deutlichen Zinsrückgang an den Anleihemärkten nach sich. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank zeitweise sogar in den negativen Bereich. Anleihen stellen bei vielen Versicherern immer noch einen Großteil des Portfolios.