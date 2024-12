Trump-Äußerung Fed-Chef Powell bleibt wohl im Amt Stand: 08.12.2024 20:36 Uhr

Mehrfach hat der designierte US-Präsident Trump gesagt, er wolle mehr Mitspracherecht bei der Geldpolitik der Fed haben. Trotzdem hat er nun erklärt, er werde den aktuellen Chef der Geldbank, Powell, vorerst nicht ersetzen.

Der designierte US-Präsident Donald Trump will nach seinem Amtsantritt im Januar US-Notenbankchef Jerome Powell nicht ersetzen. "Ich glaube, wenn ich ihm sagen würde, er solle gehen, würde er es tun", sagte Trump in einem ausgestrahlten NBC-Interview. "Aber wenn ich ihn darum bitten würde, würde er es wahrscheinlich nicht tun", fügte der Republikaner hinzu, der in der Vergangenheit mit Powell über das Zinsniveau gestritten hatte.

Auf die Frage, ob er also versuchen würde, Powell zu ersetzen, sagte Trump: "Nein, ich glaube nicht."

Im vergangenen Monat hatte der Fed-Präsident seinerseits gesagt, er würde sich weigern, sein Amt vorzeitig zu verlassen, sollte Trump versuchen, ihn zu verdrängen. Powell argumentierte, dass es "gesetzlich nicht zulässig" sei, ihn oder einen der anderen Fed-Gouverneure vor Ablauf der Amtszeit zu entlassen.

Powell von Trump selbst eingesetzt

Trump selbst hatte Powell Anfang 2018 zum Fed-Vorsitzenden ernannt - als Ersatz von Janet Yellen, die später Präsident Joe Bidens Finanzministerin wurde. Biden ernannte Powell für seine derzeitige Amtszeit erneut, die im Mai 2026 endet.

Trump warf der Fed während seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 immer wieder vor, mit zu hohen Zinsen den Aufschwung zu gefährden. Er bezeichnete die unabhängigen Währungshüter damals als ahnungslos und vertrat die Ansicht, dass er Powell absetzen könne, wenn er dies wolle.