Massive Kursverluste Börsencrash in Moskau Stand: 24.02.2022 13:41 Uhr

An der Börse in Moskau sind die Kurse binnen weniger Stunden um fast die Hälfte eingebrochen. Die Landeswährung Rubel stürzte auf ein Rekordtief. Die russische Notenbank kündigte ein Eingreifen an den Märkten an.

Angesichts der Eskalation in der Ukraine ist der russische Aktienindex RTS Im Laufe des Tages massiv unter Druck geraten. Nach einem Vortagesstand von 1204 Punkten brach der Leitindex zeitweise auf das Tagestief von 610 Zählern ein - das bedeutet ein Minus von 49,3 Prozent. Zwischenzeitlich wurde der Handel sogar unterbrochen. Bis zum Mittag erholte sich der Index wieder auf einen Stand von zeitweise über 800 Punkten. Noch dramatischer sehen die Verluste im Vergleich zum Hoch der vergangenen 52 Wochen aus , das bei 1919 Punkten lag.

Gazprom ist die Nummer eins

Der RTS enthält derzeit die 43 größten börsennotierten Unternehmen in Russland. Das mit Abstand wertvollste ist der Öl- und Gaskonzern Gazprom, der sich mehrheitlich noch in Staatsbesitz befindet und mit knapp einer halben Million Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Russland ist. Die Nummer zwei, Nowatek, entstammt ebenfalls der Energiebranche und ist der größte Öl- und Gasförderer in privater Hand. Auf dem dritten Platz der Mitglieder mit dem höchsten Börsenwert liegt Nornickel, der weltweit führende Nickel- und Palladiumproduzent, der außerdem noch Rohstoffe wie Platin, Kupfer, Kobalt, Rhodium, Silber, Gold und Kohle fördert.

Noch härter als die Energieaktien wurden zwei Finanztitel getroffen: die Papiere der TCS Group und der Sberbank. Sie gelten als besonders betroffen von weiteren internationalen Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor.

Rubel auf Rekordtief

Die russische Währung geriet ebenfalls unter Druck und fiel auf ein Rekordtief gegenüber dem US-Dollar. Im Gegenzug verteuerte sich Dollar und Euro um jeweils mehr als zehn Prozent auf 90,01 beziehungsweise 101,05 Rubel. Später konnte die russische Währung ihre Verluste wieder etwas eingrenzen.

Die russische Notenbank kündigte Interventionen am Devisenmarkt an. Außerdem wurde die Liste von Sicherheiten, die von der Notenbank gegen Zentralbankgeld akzeptiert werden, erweitert. Darüber hinaus wurde zusätzliche Liquidität für die Banken des Landes in Höhe von einer Billion Rubel angekündigt, umgerechnet elf Milliarden Euro.