Marktbericht Pelosi-Reise Anleger fürchten Eskalation Stand: 02.08.2022 07:52 Uhr

Die Spannungen zwischen USA und China wegen des offenbar geplanten Besuchs der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses in Taiwan dürften dem Aktienmarkt heute zusetzen.

Heute wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Zum einen fallen die Vorgaben nicht besonders inspirierend aus. Zum anderen dürften sich auch die Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan am deutschen Aktienmarkt bemerkbar machen. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, wird nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh in der demokratischen Inselrepublik erwartet.

Wie reagiert China? Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht. China hat im Vorfeld der Reise davor gewarnt, dass sein Militär bei einem Besuch der von Peking beanspruchten selbstverwalteten Insel nicht tatenlos zusehen würde. "Die Angst vor einer weiteren Eskalation zwischen den beiden Supermächten setzt der Erholung am Aktienmarkt ein jähes Ende", sagte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Der DAX war gestern 0,03 Prozent tiefer bei 13.480 Punkten aus dem Handel gegangen. Anleger setzten auf solide Quartalsberichte der Unternehmen, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Zudem bauten sie darauf, dass sich die makroökonomische Datenlage etwas abkühle. Dadurch kämen die Notenbanken aus dem Zugzwang, die Zinsen weiter zu erhöhen und die Aktienmärkte hätten wieder mehr Aufwärtspotenzial. Wie geht die Bilanzsaison weiter? Die Marktbeobachter von Index-Radar sehen indes eher begrenztes Potenzial: "In einem Umfeld hoher Inflation und großer Unsicherheit der Energieversorgung ist nur schwer vorstellbar, dass der Aktienmarkt seinen Spielraum nach oben maximal ausschöpft", schreiben sie in einem Marktkommentar. Nur wenn die Umstände sich nicht weiter eintrüben würden, sei ein Hin- und Herschwingen der Preise um die 13.500er-Marke vorstellbar. Dabei könne es dann auch temporär zu Kursen jenseits von 14.000 kommen, so die Einschätzung der Fachleute. Heute steht den Anlegern eine Flut von Bilanzen bevor, die für Kursbewegung sorgen könnten. Außerdem werden die Erzeugerpreise in der Euro-Zone im Juni publiziert, die einen Hinweis auf die weitere Entwicklung der Inflation geben könnten.

Leichter Rücksetzer an der Wall Street Die Vorgaben der Wall Street sind mäßig: Der Dow Jones verlor 0,1 Prozent auf 32.798 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 12.369 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4119 Punkte ein. "Der Markt ist ein wenig nervös, er versucht gerade, seinen Weg zu finden", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager bei Dakota Wealth. "Viele Leute versuchen zu verstehen, ob wir die Talsohle erreicht haben und ob es von hier aus weiter aufwärts geht."

Vorsicht auch in Asien In Asien drücken Sorgen über das Risiko einer weltweiten Rezession und die erhöhten Spannungen zwischen China und den USA vor einem möglichen Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan die Kauflaune der Anleger. "Die in den letzten 24 Stunden veröffentlichten Daten haben weitere Anzeichen für eine Verlangsamung der Weltwirtschaft geliefert", schrieb Rodrigo Catril von der National Australia Bank (NAB) in einer Mitteilung. In den Vereinigten Staaten mehrten sich die Anzeichen für eine Verlangsamung und in China sei der erste Konjunkturschwung nach der Wiedereröffnung vorbei. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 27.591 Punkten. Der Topix sank um 1,7 Prozent und lag bei 1926 Punkten. Die Börse in Shanghai sank um zwei Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent.

Covestro bereitet sich weiter auf Gasengpässe vor Wie die gesamte Chemiebranche bereitet sich auch der Kunststoffkonzern Covestro auf einen möglichen Erdgasmangel in Deutschland vor. Zur kurzfristigen Senkung des Gasbedarfs in Deutschland seien verschiedene Maßnahmen wie etwa die Umstellung auf ölbasierte Generatoren zur Dampferzeugung getroffen worden. Zudem werde weiter an den Produktionsprozessen gearbeitet, um den Gas- und Energieverbrauch zu senken. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um fast ein Fünftel auf 4,7 Milliarden Euro, was allerdings an höheren Verkaufspreisen und dem schwachen Euro lag. Der Absatz ging im zweiten Quartal zurück. Der Überschuss hat sich mit 199 Millionen Euro mehr als halbiert.

Hedgefonds Greenlight steigt bei Twitter ein Mitten im Rechtsstreit zwischen Twitter und Tesla-Chef Elon Musk hat der Hedgefonds Greenlight Capital einen Einstieg bei dem Kurznachrichtendienst bekanntgegeben. Man habe im vergangenen Monat die Aktien bei einem Kurs von durchschnittlich 37,24 Dollar gekauft, hieß es in einem Brief des Gründers David Einhorn an Investoren, in den die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt. Wenn Twitter sich bei dem Verfahren durchsetze, könne der Kurs relativ dazu um 17 Dollar steigen. Wenn der Deal jedoch platze, dürfte ein Minus von 17 Dollar die Folge sein. "Also haben wir eine 50-50 Chance auf etwas, das zu mehr als 95 Prozent eintreten sollte," schrieb Einhorn. .

Siemens Gamesa erwägt Stellenabbau Der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa erwägt Insidern zufolge den Abbau von rund 2500 Arbeitsplätzen. Das Ziel sei die Erholung von Verlusten, die den Hauptaktionär Siemens Energy zu einem Übernahmeangebot bewegt hatten, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei noch nicht klar, welche Sparten und Regionen betroffen sein könnten. Siemens Gamesa lehnte eine Stellungnahme ab, auch Siemens Energy wollte sich zu den operativen Schwierigkeiten des Windenergie-Konzerns nicht äußern.