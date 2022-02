Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage zeichnet sich heute eine leichte Erholung am Aktienmarkt ab. In den Blick geraten dafür verstärkt die Rohstoffmärkte. Die Lage bleibt wacklig.

Trotz schwacher Vorgaben aus New York scheint sich der Aktienmarkt hierzulande zu erholen. Der DAX wird vorbörslich rund 50 Punkte über seinem Xetra-Schlusskurs gehandelt, der gestern bei 15.693 Punkten lag.

"Ein altes Sprichwort besagt, dass der Markt Ungewissheit hasst, und obwohl dies in den letzten Wochen zuweilen deutlich zu spüren war, besteht kein Zweifel daran, dass die Anleger beim geringsten Anzeichen für einen Sieg der Diplomatie wieder in Versuchung geführt werden", sagte Craig Erlam vom Broker OANDA.

Die Lage im Konflikt mit Russland bleibt angespannt. US-Präsident Joe Biden sprach gar von einer Invasion der Ukraine . Die EU verabschiedete gestern umfangreiche Sanktionen gegen Russland . Die Bundesregierung setzte das Genehmigungsverfahren für das umstrittene Gasprojekt Nord Stream 2 aus. In der Nacht verkündeten auch Australien und Japan Strafmaßnahmen gegen Russland.

An der Wall Street beherrschte das Thema Ukraine gestern erneut den Handelsverlauf und drückte die großen Aktienindizes ins Minus. Der Leitindex Dow Jones verlor 1,42 Prozent auf 33.596 Punkte. "Die Angst bleibt groß, bis wir ein klareres Bild davon bekommen, was der russische Präsident Wladimir Putin tut oder nicht tut", sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan.

Rohstoffmärkte im Fokus

Wie aber werden sich die Sanktionen auf die Rohstoffmärkte auswirken? Vor allem am Ölmarkt drohen höhere Notierungen, was die ohnehin hohe Inflation weiter anheizen und die Notenbanken unter Druck setzen könnte. Am Morgen kommen zunächst aber auch die Ölmärkte erst einmal zur Ruhe. Ein Fass der Nordseesorte Brent wird bei 93,60 Dollar gehandelt - ein leichter Rückgang.

Der Euro handelt am Morgen stabil bei 1,1330 Dollar und damit ebenso nah an seinem Vortagesniveau wie Gold bei 1897 Dollar je Feinunze.