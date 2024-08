marktbericht DAX etwas höher erwartet Anleger warten auf US- Konjunkturdaten Stand: 13.08.2024 07:44 Uhr

Wie geht es mit der Wirtschaft in Amerika weiter? An der Börse warten Anleger auf die US-Erzeugerpreise am Nachmittag und die US-Inflationsdaten morgen. Der DAX dürfte heute wenig verändert in den Tag starten.

Auch am zweiten Handelstag der Woche dürfte der deutsche Aktienindex zunächst nur wenig vorwärtskommen und in seiner engen Vortagespanne bleiben. Anleger warten vor allem auf wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher bei 17.749 Punkten. Gestern hatte der DAX bei einem Miniplus von 0,02 Prozent auf 17.722 Punkten geschlossen.

Die Märkte blicken nun auf wichtige US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche, darunter die Erzeugerpreisinflation am Nachmittag, die Verbraucherpreisinflation morgen und die Einzelhandelsumsätze am Donnerstag, die weitere Aufschlüsse über den Zustand der US-Wirtschaft geben könnten.

Die frischen Konjunkturdaten könnten Erkenntnisse darüber liefern, welchen geldpolitischen Kurs die US-Notenbank einschlagen dürfte, nachdem Rezessionsängste in der vergangenen Woche für Börsenturbulenzen gesorgt hatten. Experten wie Viktor Shvets von Macquarie Capital sehen die jüngste Volatilität als vorübergehendes Phänomen und nicht als Vorbote einer tieferen Krise. "Wir glauben auch, dass die Nervosität über eine Verlangsamung der US-Wirtschaft übertrieben ist", sagt Shvets.

In Deutschland gibt der ZEW-Index im Tagesverlauf Auskunft über die Stimmung der deutschen Börsenprofis. Experten erwarten einen deutlichen Rückgang des Barometers auf 36,8 Punkte von 41,8 Zählern. Bereits im Juli hatte sich die Stimmung der Börsenprofis eingetrübt.

Nach der jüngsten Berg- und Talfahrt waren die Anleger an der Wall Street gestern vor den wichtigen Konjunkturdaten vorsichtig in die neue Handelswoche gestartet. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging gestern mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 39.357 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 5.344 Punkten und die technologielastige Nasdaq stieg um 0,2 Prozent auf 16.781 Stellen.

Die Märkte in Asien verzeichnen heute dagegen Kursgewinne, wobei japanische Aktien dank eines stabilen Yen die Rally anführen. Der Nikkei-Index in Tokio stieg um mehr als drei Prozent, nachdem die Börse gestern feiertagsbedingt geschlossen war. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 3,1 Prozent auf 36.124 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 1,8 Prozent höher. "Der Nikkei dürfte den ganzen Tag über stabil bleiben", sagte Maki Sawada, Aktienstratege bei Nomura Securities. "Ob sich der Nikkei über 36.000 erholen kann, ist eine der zentralen Fragen."

Die chinesischen Festlandsaktien und der Hongkonger Hang-Seng-Index zeigten sich im frühen Handel nahezu unverändert. Die Börse in Shanghai notierte beinahe unbewegt bei 2.861 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.324 Punkten.

Unterdessen gaben die Ölpreise im frühen Handel nach und beendeten damit eine fünftägige Gewinnserie, da sich der Fokus wieder auf Nachfragesorgen richtete. Die OPEC hatte gestern ihre Prognose für das Nachfragewachstum in 2024 aufgrund schwächerer Erwartungen in China gesenkt. Die Anleger beobachten weiterhin aufmerksam den sich ausweitenden Konflikt im Nahen Osten, der zu einer Verknappung der weltweiten Rohölvorräte führen könnte. Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Nordseesorte Brent um 0,8 Prozent auf 81,65 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notierte 0,8 Prozent schwächer bei 79,44 Dollar.

Das Live-Gespräch zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ist von technischen Problemen geplagt worden. Der Livestream auf Musks Online-Plattform X, ehemals Twitter, startete mit rund einer Dreiviertelstunde Verspätung. Zunächst war er immer wieder nicht erreichbar. Musk behauptete auf X, die Plattform sei Ziel einer massiven DDOS-Attacke geworden. Bei solchen Angriffen werden Websites mit großen Mengen an Anfragen überschüttet, damit sie in die Knie gehen. Musk kündigte an, notfalls werde er mit Trump vor einer kleinen Anzahl Zuhörer live sprechen und dann eine Aufzeichnung veröffentlichen.

HelloFresh hat die Nachfrageflaute nach seinen Kochboxen dank eines deutlich gestiegenen Interesses an Fertiggerichten ausgeglichen. Der Erlös stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 1,95 Milliarden Euro, wie der Berliner MDAX-Konzern mitteilte. Dabei konnte Hellofresh neben der Umsatzhoffnung Fertiggerichte auch die Anzahl teurerer Mahlzeiten und Zusatzprodukte steigern - das trieb den durchschnittlichen Bestellwert hoch, während die Zahl der Bestellungen und Mahlzeiten weiter rückläufig ist. Unter dem Strich verdiente der Konzern 8,9 Millionen Euro nach 66,3 Millionen Euro im Jahr zuvor.

Der Energiekonzern RWE hat sich bei einer Auktion der Bundesnetzagentur für 250 Millionen Euro zwei große Offshore-Windflächen in der Nordsee gesichert. Auf den Flächen 110 und 115 Kilometer nordwestlich von Borkum könnten jeweils Windräder mit einer Kapazität von zwei Gigawatt errichtet werden, teilte der Versorger mit. RWE wolle mit dem französischen Energiekonzern TotalEnergies Möglichkeiten einer gemeinsamen Entwicklung prüfen. Bis 2027 beziehungsweise 2028 sollen Investitionsentscheidungen geprüft werden. Eine vollständige Inbetriebnahme werde für 2031 beziehungsweise 2032 angepeilt.

TAG Immobilien hat es im ersten Halbjahr dank stabiler Vermietungen und zahlreicher Verkäufe fast zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 7,1 Millionen Euro an, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. Im Vorjahreszeitraum lag das Minus noch bei 304,7 Millionen Euro. Die Jahresprognosen bestätigte TAG. Von Januar bis Ende Juni verkaufte der Immobilienkonzern in Deutschland rund 880 Wohnungen.

Der Essener Chemikalienhändler Brenntag hat wegen der schwächelnden Nachfrage im zweiten Quartal weniger verdient. Bei einem Umsatzrückgang um zwei Prozent auf 4,17 Milliarden Euro sank das operative Ergebnis (Ebita) um zehn Prozent auf 297,1 Millionen Euro. Trotz aller Bemühungen zur Verbesserung der Kostenstrukturen, sei die Gesamtleistung "unbefriedigend" und unterhalb der Ziele. "Daher müssen und werden wir unsere Bemühungen verstärken, unsere Geschäftsleistung zu steigern, und werden eine starke, priorisierte Kostenreduzierung in unserer gesamten Organisation durchführen", kündigte Konzernchef Christian Kohlpaintner an. Der Vorstand hatte bereits am Vorabend seine Jahresziele kassiert.

Die Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera hadert mit einer Zurückhaltung der Kunden, hat aber ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. "Trotz neuer Projekte war auch im dritten Quartal die Wachstumsdynamik wegen der herrschenden Unsicherheit am Markt für grünen Wasserstoff deutlich gebremst" erklärte das Unternehmen. Der Auftragseingang legte im dritten Quartal um zwölf Prozent auf 271 Millionen Euro zu, nach neun Monaten fiel er jedoch mit 522 Millionen Euro um zwei Prozent niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Haupttreiber war, wie auch beim Umsatz, erneut der Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE), mit der grüner Wasserstoff produziert werden kann. Unter anderem wegen gestiegener Forschungs- und Entwicklungskosten sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 0,7 Millionen Euro von zuvor 7,0 Millionen Euro geschrumpft.