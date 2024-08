marktbericht Kursgewinne erwartet DAX-Erholung dürfte sich zunächst fortsetzen Stand: 12.08.2024 07:44 Uhr

Die Anleger hoffen darauf, dass der DAX sich zum Wochenstart weiter erholen wird. Aber trotz guter kurzfristiger Aussichten warnen Marktbeobachter vor anhaltenden Turbulenzen.

Vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den DAX mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 17.801 Punkte. In der alten Woche hatte der deutsche Leitindex ein halbes Prozent zugelegt, nachdem er wegen wieder aufgeflammter US-Rezessionsängste zeitweise auf den niedrigsten Stand seit einem knappen halben Jahr gefallen war.

Am Markt dürfte es gleichwohl spannend bleiben: Portfoliomanager Jens Herdack von der Weberbank rechnet mit anhaltenden Schwankungen am Aktienmarkt. Dies gilt umso mehr, als mit dem August eine traditionell schwache Börsenphase begonnen hat. Hinzu kommen die Besonderheiten der Ferienzeit. Die Experten von HRK Lunis verweisen auf "urlaubsbedingt dünn besetzte Handelssäle". Damit könne sich der Verkaufsdruck schnell erhöhen, denn "automatisierte Verkaufsorders von computergesteuerten Strategien erhalten dadurch besonderes Gewicht".

"Wir befinden uns in der saisonal schwächsten Zeit für Aktien im ganzen Jahr", sagt auch Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Online-Brokers CMC Markets. "In den nächsten Wochen bleiben die Anleger auf einem unsicheren Terrain unterwegs."

In der neuen Börsenwoche stehen insbesondere die neuen US-Inflationsdaten am Mittwoch im Fokus. Experten rechnen mit einem moderaten Anstieg. Sowohl für die Gesamtinflation als auch für die Kerninflation wird ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Bei der Kerninflation, die die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, rechnen Experten mit einem leichten Rückgang auf 3,2 Prozent. "Dies würde wahrscheinlich das Vertrauen der Fed in eine anhaltende Disinflation stärken und eine Zinssenkung im September ermöglichen", schrieben die Analysten von Barclays.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones war am vergangenen Freitag mit einem leichten Plus bei 39.497,54 Punkten aus dem Handel gegangen. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 5344,16 Punkte und die technologielastige Nasdaq legte um 0,5 Prozent auf 16.745,30 Zähler zu.

Beruhigende Worte eines führenden US-Notenbankers hatten der Wall Street zum Wochenschluss Auftrieb gegeben. Der Chef der Fed von Kansas City, Jeff Schmid, der als Verfechter einer restriktiveren Geldpolitik gilt, hatte sich positiv zur Konjunktur- und Inflationsentwicklung geäußert und eine Anpassung der Geldpolitik in Aussicht gestellt.

Auch in Asien richtet sich die Aufmerksamkeit auf die wichtigen US-Konjunkturdaten der Woche. In Japan wird aber wegen eines Feiertages heute nicht gehandelt. Die Shanghaier Börse stieg im Handelsverlauf auf 2.861 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen notierte nahezu unverändert bei 3.330 Punkten.

Am Rohstoffmarkt verteuerte sich Rohöl der Nordseesorte Brent um 0,2 Prozent auf 79,83 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notierte 0,4 Prozent fester bei 77,14 Dollar. Sorgen um eine mögliche Ausweitung des Nahostkonflikts belasten weiterhin die Versorgungslage. Der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant teilte seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin mit, die militärischen Vorbereitungen des Iran deuteten darauf hin, dass sich das Land auf einen Großangriff auf Israel vorbereite.

Im Zuge der geplanten Neuaufstellung soll sich Deutschlands größter Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel (TKSE) von seiner Beteiligung an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) trennen. Der Vorsitzende des TKSE-Aufsichtsrats, Sigmar Gabriel, bezeichnete dies als einen Kernbestandteil eines geplanten, aber noch nicht beschlossenen Restrukturierungsprogramms des Vorstands.

Thyssenkrupp Steel ist zu 50 Prozent an HKM beteiligt, der Stahlkonzern Salzgitter zu 30 Prozent und der französische Röhrenhersteller Vallourec zu 20 Prozent. Bei HKM arbeiten rund 3000 Menschen. TKSE will seine Stahlerzeugungskapazitäten in Duisburg verringern. HKM produziert jährlich rund zwei Millionen für Thyssenkrupp.