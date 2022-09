DAX kaum verändert erwartet Wo sind die Schnäppchenjäger? Stand: 23.09.2022 07:46 Uhr

Zum Wochenschluss bewegt sich der DAX zunächst weiter auf niedrigem Niveau. Der jüngste Zinsschock sitzt tief bei den Anlegern, eine Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten ist nicht in Sicht.

Nach dem Kursrutsch vom Vortag tut sich der DAX am Freitag mit einer Stabilisierung schwer. In der ersten Indikation wird der Index nur leicht über seinem XETRA-Schluss bei 12.531 Punkten errechnet. Damit droht weiter ein neuerlicher Test der runden Marke von 12.500 Punkten, die im Juli und März bereits als Unterstützung diente. Am Mittwoch und Donnerstag waren Erholungsversuche auf bis zu 15.781 Punkte wieder abgebrochen worden.

Bestimmendes Thema an der Börse werden weiterhin die Zinsperspektiven sein. Dies nachdem die Notenbanken unter der Führung der Federal Reserve (Fed) im Kampf kräftig die Inflation die geldpolitischen Zügel kräftig anziehen.

Schwache Vorgaben aus Übersee Die internationalen Vorgaben versprechen derweil wenig Unterstützung. Die Wall Street war am Vortag nicht aus dem Minus herausgekommen und schloss leichter. Nach dem dritten großen US-Zinsschritt in Folge sorgen sich die Anleger noch mehr vor einer Rezession als Kollateralschaden im Kampf gegen die hohe Inflation. Vor allem an der zinssensitiven Nasdaq-Börse war es stärker bergab gegangen. Auch in Asien und Australien dominieren die Minuszeichen. In Shanghai und Hong Kong geht es rund ein Prozent bergab, in Australien sogar über zwei Prozent. In Japan wird heute wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Der Nikkei-Index hatte am Donnerstag 0,58 Prozent verloren auf 27.153 Punkte.

Der Euro-Salami-Crash geht weiter Weiter stetig bergab geht es mit dem Euro, der sich mittlerweile unter der Parität zum Dollar beginnt einzurichten. Am Morgen werden nur noch 0,9828 Dollar für einen Euro bezahlt. Zum Wochenschluss warten vereinzelte Konjunkturindikatoren auf die Anleger, unter anderem die Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus Deutschland und der Euro-Zone.

Gewinnwarnung von Hypoport Der Finanzdienstleister Hypoport hat wegen der schwachen Nachfrage die Jahresziele ausgesetzt. Die derzeitige Jahresprognose werde "deutlich verfehlt", teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Abend nach Börsenschluss in Berlin mit. Es sei nicht prognostizierbar, ob die Zurückhaltung der Verbraucher in der privaten Immobilienfinanzierung im weiteren Jahresverlauf beendet sei. Das zweite Halbjahr zeige bisher eine sehr schwache Nachfrage. Für das dritte Quartal werde auf vorläufiger Basis mit einem Umsatz leicht unter dem Vorjahresniveau und einem ausgeglichenen Ergebnis vor Zinsen und Steuern gerechnet. Die Aktie geriet nachbörslich auf Tradegate kräftig unter Druck.