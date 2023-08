marktbericht Deutliche Kursgewinne erwartet Nvidia-Euphorie macht auch vor DAX nicht halt Stand: 24.08.2023 07:38 Uhr

Der anhaltende Hype um Künstliche Intelligenz hat dem wertvollsten börsennotierten Chipkonzern der Welt Fabelzahlen beschert. Die Nvidia-Euphorie dürfte auch dem DAX einen ordentlichen Schub geben.

Die Rekordergebnisse des US-Chipherstellers Nvidia beflügeln die globalen Aktienmärkte. Der wertvollste börsennotierte Halbleiter-Hersteller der Welt hat mit seinen Fabelzahlen die Markterwartungen übertroffen. Das dürfte auch den DAX kräftig anschieben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,6 Prozent höher bei 15.828 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX nach einer Berg- und Talfahrt 0,2 Prozent höher geschlossen - und damit den dritten Gewinntag in Folge eingefahren.

Der KI-Boom lässt das Geschäft von Nvidia explosiv wachsen, der Chipkonzern hat im vergangenen Quartal seinen Umsatz im Jahresvergleich mal eben verdoppelt auf 13,5 Milliarden Dollar. Nvidias Chef und Mitgründer Jensen Huang sieht gar eine neue Computer-Ära angebrochen. Im nachbörslichen Handel stieg die Nvidia-Aktie um rund 6,5 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Papiere bereits mehr als 200 Prozent gewonnen.

Kann der DAX nun dank Nvidia an seine starke Aufwärtsdynamik vom Wochenbeginn wieder anknüpfen? Erstes Etappenziel der Bullen wäre nun das gestrige Tageshoch: Bei 15.821 Punkten hatte die DAX-Käufer der Mut verlassen. Ein Sprung darüber würde die Kurse weiter anschieben. Generell hat sich das charttechnische Bild im DAX allerdings in den letzten Tagen deutlich aufgehellt, nachdem das deutsche Börsenbarometer am vergangenen Freitag kurz oberhalb seines Juli-Tiefs die Kurve bekommen und die wichtige Zone bei 15.700 Punkten zurückerobert hatte.

Rückenwind für den DAX kommt am Morgen auch von den Märkten in Asien, verleihen doch dort die Nvidia-Rekordergebnisse den Börsen ebenfalls Auftrieb. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent im Plus. Die Börse in Shanghai notiert 0,7 Prozent höher.

In Erwartung glänzender Zahlen des Chipentwicklers Nvidia hatten die Anleger an der Wall Street bereits zur Wochenmitte wieder bei Technologiewerten zugegriffen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq schloss 1,6 Prozent höher auf 13.721 Punkten.

Ein enttäuschender Ausblick des US-Sportartikelhändlers Foot Locker trübte indes die Stimmung im Einzelhandelssektor. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging lediglich 0,5 Prozent höher auf 34.472 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4.436 Punkte zu.

Im frühen Devisenhandel zeigt sich der Euro stabil. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0867 Dollar und damit in etwa auf Vortagesniveau gehandelt. Der Goldpreis kann sich weiter über der Marke von 1.900 Dollar etablieren. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1.921 Dollar, nachdem ihr Preis im August zeitweise bis auf 1.885 Dollar gefallen war.

Im DAX macht VW auf sich aufmerksam. Der Mangel an Halbleitern hat Europas größten Autobauer seit Ende 2020 schwer getroffen - jetzt gibt der Konzern vorsichtig Entwarnung. Derzeit gebe es keine akuten Engpässe mehr, sagte Einkaufsvorstand Dirk Große-Loheide. "In den letzten sechs bis acht Monaten haben wir kein einziges Fahrzeug in der Produktion wegen Halbleiter verloren."

Der US-Autobauer General Motors will in Arizona rund 940 IT-Stellen streichen und damit seine IT-Aktivitäten in dem Bundesstaat aus Kostengründen fast komplett einstellen. Die betroffenen IT-Mitarbeiter könnten sich auf freie Stellen in anderen Bundesstaaten bewerben, teilte das Unternehmen mit. Bereits im Januar hatte GM angekündigt, die laufenden Kosten unter anderem durch Personalabbau um mindestens zwei Milliarden Dollar zu senken.

Nach dem Rückzug von Esmark ist der Weg für Cleveland-Cliffs frei für die Übernahme des Stahlherstellers US Steel. Die Industrieholding Esmark teilte gestern (MESZ) mit, kein Angebot vorlegen zu wollen. Verwaltungsratsvorsitzender und Firmenchef Jim Bouchard verwies auf die Unterstützung der zuständigen Gewerkschaft für Cleveland-Cliffs als Grund.