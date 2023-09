marktbericht Anleger in Kauflaune China-Gewinne schieben den DAX an Stand: 04.09.2023 09:51 Uhr

Der DAX ist mit Kursgewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt aus Asien, Anleger hoffen auf weitere Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung.

Der DAX ist dank guter Vorgaben von den asiatischen Aktienmärkten freundlich in den ersten Handelstag der neuen Börsenwoche gestartet: Zum Handelsauftakt auf XETRA geht es für das deutsche Börsenbarometer um 0,4 Prozent auf 15.905 Punkte nach oben. Insgesamt dürfte der Handel aber in ruhigen Bahnen verlaufen, da die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen bleibt und somit Impulse aus den USA fehlen.

Der DAX bleibt damit auch zu Beginn der neuen Börsenwoche zunächst in seiner Seitwärtsspanne gefangen. Erst ein Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung würde den DAX-Kursen wieder eine nachhaltige Richtung geben. Auf der Unterseite gilt es für Anleger somit weiterhin, die Juli-/August-Tiefs bei 15.456/15.469 Punkten im Auge zu behalten. Auf der Oberseite stellen die jüngsten beiden Erholungshochs bei 16.043/16.060 Punkten eine ernstzunehmende Barriere dar.

Durchwachsene Signale kommen von der deutschen Konjunkturfront. So sind die deutschen Exporteure angesichts der mauen Weltkonjunktur schwach in die zweite Jahreshälfte gestartet. Ihre Ausfuhren fielen im Juli um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 130,4 Milliarden Euro. Ökonomen hatten allerdings mit einem noch kräftigeren Rückgang von 1,5 Prozent gerechnet.

"Der Außenhandel ist nicht mehr der starke, widerstandsfähige Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft, der er einmal war, sondern ein Bremsklotz", kommentierte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. "Reibungen in den Lieferketten und eine stärker fragmentierte Weltwirtschaft belasten den deutschen Exportsektor."

Positive Impulse für den DAX-Handel kommen dagegen von den Asien-Börsen, dort haben die jüngsten Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung für Kauflaune gesorgt. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen zogen rund ein Prozent an. Am Aktienmarkt in Hongkong lag das Plus bei 2,4 Prozent. In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,7 Prozent.

Anleger setzen darauf, dass die Behörden an weiteren Stellschrauben drehen werden, um die stockende Konjunktur in China anzukurbeln. Die auf den Weg gebrachten Hilfen signalisierten, dass die Führung in Peking den Immobilienmarkt stabilisieren, das Wachstum ankurbeln und für mehr Zuversicht sorgen wolle, erklärten die Analysten der US-Bank Goldman Sachs. "Wir gehen davon aus, dass weitere punktuelle Maßnahmen eingeführt werden, bis die politischen Entscheidungsträger mit dem Ergebnis zufrieden sind."

Für Erleichterung sorgt zudem, dass sich der angeschlagene Immobilienentwickler Country Garden mit seinen Gläubigern auf eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist für eine umgerechnet rund 500 Millionen Euro schwere Anleihe geeinigt hat, die eigentlich am Samstag fällig gewesen wäre.

"Zunächst ist also ein drohendes Überschwappen der Krise auf den Finanzsektor ein bisschen weiter nach hinten geschoben worden", erklärt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets.

Der Auftakt der neuen Börsenwoche dürfte hierzulande dennoch zunächst recht geräuschlos verlaufen. Denn in den USA wird wegen des Feiertags "Labor Day" heute nicht gehandelt, frische Impulse von der Weltleitbörse in New York bleiben damit aus.

Vor dem Wochenende hatte die Wall Street ihre anfänglichen Gewinne nach den US-Arbeitsmarktdaten größtenteils wieder abgebaut. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,3 Prozent höher auf 34.837 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 14.031 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4.515 Punkte zu.

Der Euro notiert zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,08 Dollar. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0787 Dollar und damit gerade einmal 0,1 Prozent mehr als am späten Freitagabend. Frische Impulse für den Devisenhandel könnten im Tagesverlauf von EZB-Präsidentin Christine Lagarde kommen, die sich zu Wort melden will. Die Feinunze Gold wird bei 1.946 Dollar gehandelt.

Die Ölpreise haben sich in der Nähe ihrer mehrmonatigen Höchststände gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 88,59 Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg ebenfalls geringfügig auf 85,61 Dollar.

Die Erdölpreise werden derzeit von der Aussicht auf ein anhaltend knappes Angebot getrieben. In der vergangenen Woche hatte Russland angekündigt, zusammen mit anderen Ländern des großen Ölverbunds OPEC+ neue Angebotsbeschränkungen zu beschließen. Details sollen in dieser Woche bekannt gegeben werden.

Mit der 70. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA), die morgen in München beginnt, rückt auch am deutschen Aktienmarkt die Autobranche in den Fokus. Mercedes-Chef Ola Källenius rechnet auf absehbare Zeit mit höheren Kosten für Elektroautos. Diese könnten nicht eins zu eins über den Preis an die Kunden weitergegeben werden. "Die Wettbewerbsintensität wird da sein."

Vor dem Start der IAA zeigten sich Volkswagen und BMW zuversichtlich, was die langfristige Nachfrage nach E-Autos angeht. Branchenexperten zufolge dürfte dagegen der Marktanteil von E-Autos bei den Neuzulassungen in Deutschland im kommenden Jahr stark zurückgehen. Grund dafür sind die geringeren Zuschüsse des Staates beim Kauf.

Der französische Autobauer Renault kann es sich nach Angaben eines ranghohen Managers nicht leisten, sich mit dem US-Elektroauto-Hersteller oder chinesischen Konkurrenten eine Rabattschlacht zu liefern. Eine gute Strategie sei hingegen, die Preise zu halten und die Fixkosten anzupassen, sagte Gilles Le Borgne, Technik-Chef bei Renault, auf der IAA.

Eine Hochstufung verschafft der Vonovia-Aktie Auftrieb. Die Aktien des größten deutschen Immobilien-Konzerns steigen im frühen Handel an die DAX-Spitze, nachdem die US-Bank Morgan Stanley die Titel auf "Equal-Weight" von zuvor "Underweight" heraufgesetzt hat.

Allerdings muss Vonovia den bekanntesten europäischen Aktienindex verlassen: Immobilienkonzern wird im EuroStoxx 50 zum 18. September gegen den italienischen Sportwagenbauer Ferrari ausgetauscht. Zudem wird der irische Baustoffhersteller CRH durch den französischen Branchenkollegen Saint-Gobain ersetzt.

Auch im Stoxx Europe 50 kommt es zu zwei Änderungen. Hier kommt mit dem Rückversicherer Munich Re aber ein Titel aus Deutschland in den Index. Dafür werden die Aktien des französischen Luxusgüterunternehmens Kering herausgenommen. Außerdem ersetzen die Aktien des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen die der niederländischen Großbank ING.

Der Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag in die Höhe geschraubt. Über seine Holding verfüge er nun über gut 10 Prozent der Stimmrechte, hieß es am Freitagabend nach Börsenschluss in einer Mitteilung des DAX-Konzerns. Zuvor hatte sein Anteil bei knapp 5,2 Prozent gelegen.

Bisher laufen die WM-Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ausschließlich beim Deutsche-Telekom-Sender MagentaSport. Doch das könnte sich ändern. Die Telekom ist nach dem Erreichen der K.o.-Runde nach eigenen Angaben bereit, Live-Rechte an den Spielen der deutschen Auswahl weiterzuverkaufen.

Der Meta-Konzern erwägt laut einem Medienbericht, in Europa kostenpflichtige Abo-Versionen von Facebook und Instagram ohne Werbung einzuführen. Daneben werde man die Dienste auch weiterhin gratis mit Werbeanzeigen nutzen können, schrieb die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Meta wollte den Bericht nicht kommentieren.

Der Lebensmittelriese Nestlé hat einen Käufer für sein Erdnussallergiemittel Palforzia gefunden. Das Geschäft, welches Nestlé im letzten November im Rahmen einer strategischen Überprüfung ins Schaufenster gestellt hatte, geht an das Biopharma-Unternehmen Stallergenes Greer mit Hauptsitz in London. Im Rahmen der Vereinbarung wird Stallergenes Greer Meilensteinzahlungen und laufende Lizenzgebühren an Nestlé leisten; weitere finanzielle Details wurden nicht genannt.

Der britische Chipdesigner Arm peilt bei seinem Börsengang in den Vereinigten Staaten einem Pressebericht zufolge eine Bewertung von 50 bis 55 Milliarden US-Dollar an. Damit wäre das IPO der Tochter des zum japanischen Technologiekonzerns Softbank gehörende Unternehmens das größte in diesem Jahr. Arm wolle sich schon am Dienstag mit Investoren treffen, berichtete das "Wall Street Journal" am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Börsengang solle in der Woche darauf stattfinden.