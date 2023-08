marktbericht Kursgewinne voraus DAX hat 16.000 Punkte im Visier Stand: 30.08.2023 07:38 Uhr

Schwache US-Konjunkturdaten haben an den Märkten Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA geschürt. Der DAX dürfte zum Start einen kleinen Satz nach oben machen, in Richtung der 16.000-Punkte-Marke.

Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten - dieses Motto gilt zurzeit an der Börse. Unerwartet schwache US-Konjunkturdaten kommen bei den Aktien-Anlegern gut an, wecken sie doch Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed).

Der DAX steht somit vor einem überaus freundlichen Start in den Handel zur Wochenmitte. Der Broker IG taxiert das deutsche Börsenbarometer zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 15.987 Punkten. Damit rückt auch wieder die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten ins Visier der Anlegerinnen und Anleger.

Zuletzt hatte sich die Charttechnik im DAX merklich aufgehellt, der deutsche Leitindex hatte bei 15.579 Punkten einen kurzfristigen Wendepunkt nach oben markiert. Ein erstes Erholungsziel, nämlich das Hoch vom 24. August bei 15.897 Zählern, hat der DAX bereits gestern erreicht.

Rückenwind für den DAX kommt überdies von den Anleihemärkten, in den USA sind die Renditen angesichts der rückgängigen Zinserwartungen deutlich gefallen. Zuletzt hatten die massiv steigenden Renditen Investitionen in Aktien immer unattraktiver gemacht.

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Fed-Zinserhöhungen hatte der Wall Street gestern bereits mächtig Auftrieb gegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,9 Prozent höher auf 34.852 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf 4.497 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,7 Prozent auf 13.943 Punkte vor.

Die guten Vorgaben von der Wall Street verfehlen auch am japanischen Aktienmarkt ihre Wirkung nicht. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index klettert am Morgen auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen, kurz vor Handelsschluss in Tokio notiert er 0,6 Prozent höher.

Unterdessen wagen sich die Anleger in China in Erwartung der Halbjahreszahlen des angeschlagenen Immobilienentwicklers Country Garden nicht aus der Deckung. Die Börse in Shanghai büßt aktuell 0,2 Prozent ein.

Die nachlassenden US-Zinserwartungen haben den Dollar deutlich geschwächt. Parallel dazu machte der Euro gestern einen Satz von einem Cent nach oben. Am Morgen notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0862 Dollar etwas tiefer. Frische Impulse für die Devisen- und Aktienmärkte könnten am Nachmittag die Daten zur deutschen Inflation im August liefern. Die Feinunze Gold kostet im frühen Handel 1.936 Dollar.

Im DAX könnte heute die Aktie der Deutschen Post einen Blick wert sein, hat doch der DHL-Konkurrent Fedex erneut an der Preisschraube gedreht. Sendungen von Fedex Express, Fedex Ground und Fedex Home Delivery werden demnach zum 1. Januar 2024 im Schnitt um 5,9 Prozent teurer. Im Speditionsgeschäft könne der Anstieg je nach Kunden in den USA und Kanada im Schnitt bis zu 6,9 Prozent betragen.

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar erwägt einem Pressebericht zufolge den Bau einer neuen Fabrik in Nordamerika. Das habe das Unternehmen auf Anfrage bestätigt, berichtete das "Handelsblatt". "SMA prüft zurzeit Optionen, um in den USA bestmöglich vom Inflation Reduction Act (IRA) zu profitieren", habe eine Sprecherin gesagt. Eine Entscheidung soll dem Bericht zufolge laut Firmenkreisen schon in den nächsten Wochen fallen.

Apple wird seine nächsten iPhone-Modelle voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern lud gestern zu einem Neuheiten-Event am 12. September in seinem Hauptquartier in Cupertino ein. Bei den September-Veranstaltungen wird traditionell neben neuen iPhones auch die nächste Generation der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.

Der japanische Autoriese Toyota hat nach einem Totalstillstand seiner Produktion in Japan die Fertigung wieder angefahren. Am Vortag hatte ein Fehler im System zur Verwaltung der Teilebestellung zu einem kompletten Produktionsausfall geführt. Toyota tauschte das fehlerhafte System aus. Einen Cyberangriff schloss der Konzern aus. Die Ursache für den Systemausfall werde noch untersucht, hieß es.