marktbericht DAX vor neuen Kursverlusten Zinsängste flammen wieder auf Stand: 08.06.2023 07:24 Uhr

Die überraschenden Zinserhöhungen der Notenbanken in Australien und Kanada haben die Anleger verunsichert: Wird nun auch die Fed ihre erhoffte Zinspause canceln? Der DAX steht vor neuen Verlusten.

Aus Verunsicherung über die weitere Geldpolitik der Notenbank Fed dürften Anleger heute Aktien nur mit spitzen Fingern anfassen. An der Frankfurter Börse bahnt sich nach dem gestrigen leichten Kursminus eine neue Verlustrunde für den Leitindex DAX an. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 15.907 Punkten.

Der deutsche Leitindex prallt damit weiter von der Hürde bei 16.000 Punkten zurück. Sollte der DAX nun auch im regulären XETRA-Handel unter das gestrige Tagestief von 15.910 Zählern rutschen und die Abwärtskurslücke vom vergangenen Freitag (untere Kante bei 15.863 Punkten) schließen, würde sich die Abwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt weiter verschärfen. Die nächste wichtige Haltezone für den deutschen Leitindex verliefe dann bei 15.700/15.600 Punkten.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von den US-Börsen, wieder aufflammende Zinsängste lasteten vor allem auf den Technologiewerten. So büßte der technologielastige Nasdaq gestern 1,3 Prozent auf 13.104 Punkte ein. Der breit gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent auf 4268 Punkte nach. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss dagegen 0,3 Prozent höher auf 33.665 Punkten.

Investoren setzten darauf, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen erst einmal stabil hält, schrieben die Analysten der Citigroup. "Die Geldpolitik in anderen Ländern verdeutlicht jedoch sowohl die wirtschaftliche Gefahr einer verfrühten Pause als auch das Risiko 'überraschender' Zinserhöhungen als Reaktion auf eine wiederaufflammende Inflation."

Wegen eines steigenden Preisdrucks hatte gestern die kanadische Notenbank ihre Schlüsselsatz auf 4,75 Prozent angehoben - den höchsten Stand seit 22 Jahren. Aus ähnlichen Gründen hatte am Dienstag Australiens Zentralbank die Geldpolitik ebenfalls gestrafft.

Die Zinskurse der Zentralbanken verunsichern auch die Anleger an den Asien-Börsen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,0 Prozent tiefer. Insbesondere Technologie-Werte büßten ihre jüngsten Gewinne ein. Die Börse in Shanghai notiert 0,1 Prozent im Minus.

Am Devisenmarkt zeigt sich die europäische Gemeinschaftswährung im frühen Handel kaum bewegt. Der Euro tendiert aktuell bei 1,0711 Dollar seitwärts. Auch der Goldpreis tritt auf der Stelle. Für eine Feinunze des gelben Edelmetalls werden aktuell 1946 Dollar bezahlt.

Die Ölpreise verzeichnen im frühen Handel leichte Verluste. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,81 US-Dollar und damit 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 12 Cent auf 72,41 Dollar. Sorgen über eine weltweite Konjunkturschwäche halten die Ölpreise seit Wochen schon in Schach.

Im DAX rückt am Morgen die Airbus-Aktie in den Fokus. Der weltgrößte Flugzeugbauer hat im Mai trotz der jüngsten Teileknappheit so viele Verkehrsjets ausgeliefert wie in keinem anderen Monat seit Jahresbeginn. Insgesamt fanden 63 Maschinen den Weg zu ihren Kunden. In den ersten fünf Monaten hat Airbus 244 Verkehrsjets ausgeliefert - das entspricht aber nur gut einem Drittel des Jahresziels von 720 Maschinen.

Die vor der Abspaltung stehende Novartis-Tochter Sandoz sieht durch neue Produkte auf Sicht von fünf Jahren ein zusätzliches Umsatzpotenzial von drei Milliarden US-Dollar. Zudem stellt das Unternehmen Gewinnwachstum und steigende Ausschüttungen in Aussicht. Die Generika-Tochter von Novartis soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 separat an die Schweizer Börse gebracht werden.

Die Investorengruppe um den französischen Milliardär Xavier Niel und den Vermögensverwalter Bruellan will den Verwaltungsrat des angeschlagenen Schweizer Fondshauses GAM Holding absetzen und fordert dafür eine außerordentliche Hauptversammlung. Die Gruppe, die nach eigenen Angaben rund 9,2 Prozent des Kapitals kontrolliert, will mit einem neu besetzten Gremium das Unternehmen sanieren.