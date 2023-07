marktbericht Anleger angespannt DAX zwischen Fed und Zahlenflut Stand: 26.07.2023 07:39 Uhr

Der deutsche Leitindex hegt auch zur Wochenmitte keinerlei Ambitionen, aus seiner Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage auszubrechen. Die Berichtssaison und der anstehende Fed-Zinsentscheid halten die Anleger in Atem.

Der DAX dürfte zur Wochenmitte zunächst keine großen Sprünge machen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde auf Höhe seines Vortagesschlusskurses von 16.200 Punkten. Die Unsicherheit vor dem heute Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed lässt die Investoren vor Neukäufen zurückschrecken.

Der Marktkonsens sieht eine weitere Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte vor. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer der schnellsten und schärfsten Straffungszyklen in der Geschichte der Fed. Ob die US-Notenbank damit den Zinsgipfel erreicht hat - darüber rätseln Ökonomen und Anleger allerdings immer noch. Umso genauer werden sie heute Abend die Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell unter die Lupe nehmen und nach Hinweisen auf die künftige Geldpolitik suchen.

Rückenwind für den DAX-Handel kommt von den US-Börsen. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 4567 Zähler und der Index der Tech-Börse Nasdaq um 0,9 Prozent auf 14.144 Stellen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent fester mit 35.438 Punkten - der zwölfte Handelstag in Folge mit Zugewinnen. Sollte der Dow auch heute zulegen, wäre dies die längste Gewinn-Serie seit 1987.

Im Vorfeld der anstehenden Zinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken einschließlich der Bank of Japan (BoJ) halten sich die Anleger in Asien mit Käufen zurück. Der japanische Leitindex Nikkei liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio faktisch unverändert bei 32.686 Punkten. Händler gehen davon aus, dass die BoJ ihre ultra-lockere Geldpolitik beibehalten wird. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,4 Prozent im Minus.

Der Dollar zeigt sich vor dem Fed-Entscheid kaum bewegt. Parallel dazu verharrt der Euro am Morgen bei 1,1048 Dollar. Binnen weniger Handelstage hat die europäische Gemeinschaftswährung damit über zwei Cent eingebüßt. Die Feinunze Gold wird derzeit bei 1963 Dollar und damit 0,1 Prozent tiefer gehandelt.

Deutschlands größtes Geldhaus hat wegen Aufwendungen für ihren Umbau und Rechtsstreitigkeiten sowie einer höheren Risikovorsorge im zweiten Quartal weniger verdient. Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter lag der Gewinn bei 763 Millionen Euro nach einer Milliarde Euro vor Jahresfrist. Damit übertraf die Deutsche Bank aber die Erwartungen der Analysten deutlich, die im Schnitt mit 571 Millionen Euro gerechnet hatten.

Der Versorger RWE hat nach einem über den Erwartungen liegenden Halbjahresergebnis seine Prognose für 2023 angehoben. Für das Gesamtjahr erwarte der Konzern nun ein bereinigtes Ebitda von 7,1 bis 7,7 Milliarden Euro, bisher waren hier 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro prognostiziert worden. Das bereinigte Nettoergebnis solle 3,3 bis 3,8 Milliarden Euro statt bisher 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro erreichen.

Gestiegene Zinsen und ein lebhafter Handel mit Stromderivaten haben der Deutschen Börse im zweiten Quartal zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen. Der DAX-Konzern rechnet nun damit, seine "Prognose für 2023 zu übertreffen". Für 2023 hatte die Deutsche Börse bislang Nettoerlöse zwischen 4,5 und 4,7 Milliarden Euro sowie ein Ebitda von 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Der Energieversorger Uniper rechnet 2023 mit einem Milliardengewinn, weil sich die Gaspreise günstiger entwickelt haben als erwartet. Zudem prüft der Konzern die Rückzahlung eines Teils der Staatshilfe, mit der er vor dem Zusammenbruch bewahrt wurde. Für das Gesamtjahr werde nun mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) und einem bereinigten Nettogewinn im mittleren einstelligen Milliarden-Euro-Bereich gerechnet.

Google kann sich weiter auf seine Stärken verlassen: Im vergangenen Quartal gab es deutliche Zuwächse bei Werbung rund um die Internetsuche und bei der Videoplattform Youtube. Zugleich gelangen dem Internet-Riesen Fortschritte im Cloud-Geschäft. Insgesamt wuchs der Umsatz des Mutterkonzerns Alphabet um sieben Prozent auf 74,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn steigerte sich von 16 auf knapp 18,4 Milliarden Dollar.

Bei Microsoft haben einige wichtige Wachstumsfelder im Abschlussquartal des Geschäftsjahres 2022/23 nicht an das hohe Tempo der Vorquartale anknüpfen können. So schwächte sich das Wachstum der Cloud-Infrastruktur Azure bereinigt um Wechselkurs-Schwankungen auf 27 Prozent ab. Die Prognose von 25 bis 26 Prozent Wachstum im laufenden Vierteljahr enttäuschte die Anleger. Denn noch vor nicht so langer Zeit hatte es Zuwachsraten von mehr als 40 Prozent gegeben.