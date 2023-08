marktbericht Fed-Protokoll verunsichert DAX vor neuer Verlustrunde Stand: 17.08.2023 07:35 Uhr

Mit der Ruhe am deutschen Aktienmarkt ist es schon wieder vorbei. Der DAX steht vor einer neuen Verlustrunde. Das am Abend veröffentlichte Protokoll zur letzten Sitzung der US-Notenbank missfällt den Anlegern.

Kursverluste in New York und Tokio - der DAX dürfte sich den negativen Vorgaben der Überseebörsen wohl nicht entziehen können. Vorbörslichen Indikationen zufolge müssen sich Anlegerinnen und Anleger auf deutliche Kurverluste zum Handelsstart einstellen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,7 Prozent tiefer bei 15.675 Punkten.

Damit wäre dann auch der gestrige Stabilisierungsversuch gescheitert: Zur Wochenmitte hatte der DAX bei 15.790 Punkten und damit in Nähe seines Vortagesschlusskurses geschlossen. Nun gerät die zentrale Unterstützungszone bei 15.700 Zählern wieder ins Visier der technisch orientierten Investoren. Ein Rutsch darunter auf Tagesschlusskursbasis käme einem Verkaufssignal gleich.

Aus fundamentaler Perspektive sind es vor allem die gestern Abend veröffentlichten "Fed Minutes", die Protokolle zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank, die den Anlegerinnen und Anlegern den Appetit auf Aktien verderben. Demnach sind sich die Fed-Oberen uneins, was die weiteren Zinsperspektiven anbelangt.

Sie stimmten allerdings darin überein, dass das Maß an Unsicherheit weiterhin hoch sei. Künftige Zinsentscheidungen sollten vom Gesamtbild der eingehenden Daten abhängig gemacht werden. Mit anderen Worten: Die Unsicherheit ob der weiteren Zinsperspektiven in den USA dürfte den Märkten noch eine ganze Weile erhalten bleiben.

An der Wall Street hat diese Aussicht für Kursverluste gesorgt. Anhaltende Sorgen um die Lage der chinesischen Wirtschaft trübten zusätzlich die Laune der Investoren. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,5 Prozent tiefer auf 34.765 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 1,2 Prozent auf 13.474 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 4404 Punkte ein.

Die negativen Vorgaben von der Wall Street verfehlen ihre Wirkung an den asiatischen Handelsplätzen nicht. Hinzu kommen negativ aufgenommene Handelsdaten aus Japan: Dort waren die Exporte auf den niedrigsten Stand seit 2021 eingebrochen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,4 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Minus.

Das Fed-Protokoll hat dem Dollar weiter den Rücken gestärkt. Die US-Devise konnte gestern erneut Gewinne verbuchen. Im Zuge dessen fiel auch der Euro unter die Marke von 1,09 Dollar zurück. Am Morgen gibt die Gemeinschaftswährung nochmals leicht nach auf 1,0866 Dollar.

Der Goldpreis tendiert am Morgen seitwärts. Aktuell werden für die Feinunze Gold knapp 1894 Dollar gezahlt. Das gelbe Edelmetall war gestern unter die viel beachtete Marke von 1900 Dollar gerutscht. Die US-Zinsspekulationen und der starke Dollar lasten weiterhin auf dem Goldpreis.

Im DAX macht RWE auf sich aufmerksam. Der Energiekonzern hält Investitionen in grüne Wasserstoff-Technologie nur für vertretbar, wenn die Regierung dafür auch Subventionen zur Verfügung stellt. Ohne Subventionen gehe es einfach nicht, das sei wie in den Anfangsjahren von Wind- und Solarstrom, sagte die für das Wasserstoffgeschäft zuständige Vorständin Sopna Sury der "Süddeutschen Zeitung".

Im Juli waren rund 3200 Beschwerden über Postdienstleister eingegangen, wie die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mitteilte. Das waren etwa 200 mehr als im Vormonat Juni und 100 mehr als im Vorjahresmonat. In den allermeisten Fällen geht es um den Marktführer Deutsche Post AG beziehungsweise dessen Paket-Pendant DHL Paket GmbH, der Frust richtet sich aber auch gegen Wettbewerber.

Generative Künstliche Intelligenz (KI) wird nach Einschätzung des TUI-Managers Pieter Jordaan einen großen Einfluss auf die Tourismus-Branche haben. "Diejenigen, die die Technologie nutzen, werden schneller und produktiver sein als jene, die darauf verzichten", sagte der CIO des Reisekonzerns. Auch für die Endnutzer habe das Folgen. "Die Art und Weise, wie Menschen ihre Reisen zukünftig planen und buchen, wird das grundlegend verändern."

Cisco hat die Märkte mit seiner Umsatzprognose enttäuscht. Der US-Netzwerkausrüster rechnet nach eigenen Angaben für das Geschäftsjahr 2024 mit Erlösen von 57,0 bis 58,2 Milliarden Dollar. Analysten sind bislang im Durchschnitt von 58,38 Milliarden Dollar ausgegangen. Die Aktie des in Kalifornien ansässigen Unternehmens gab nachbörslich rund zwei Prozent ab.

Der Stahlkonzern ArcelorMittal könnte Insidern zufolge in das milliardenschwere Bieterrennen um den amerikanischen Stahlkonzern US Steel einsteigen. Der weltweit zweitgrößte Stahlkonzern bespreche mit Investmentbankern eine mögliche Offerte, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.