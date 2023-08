marktbericht Nach heftigem Wochenverlust Bekommt der DAX jetzt die Kurve? Stand: 21.08.2023 07:40 Uhr

Der DAX ist aus charttechnischer Perspektive massiv angeschlagen, hat sich zuletzt aber an entscheidender Stelle berappelt. Ob das reicht, um die Kurse trotz neuer negativer Nachrichten aus China zu stabilisieren?

Nach seinen jüngsten Kursverlusten, die ihn auf Wochensicht um 1,6 Prozent in die Tiefe getragen haben, dürfte der DAX zu Wochenbeginn einen Stabilisierungsversuch wagen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 15.586 Punkten.

Zum Wochenschluss war der DAX erneut unter Druck geraten, bis auf 15.469 Punkte rauschten die Kurse abwärts. Das Freitags-Tief lag damit nur wenige Punkte oberhalb des Juli-Tiefs bei 15.456 Zählern. Diese wichtige Unterstützungszone hat damit dem Ansturm der Bären vorerst standhalten können. Das bietet die Chance auf eine Stabilisierung der Kurse.

Aus China kommen allerdings abermals negative Nachrichten für die Märkte. Diesmal ist es die chinesische Zentralbank, die für Verunsicherung sorgt. Die Notenbanker senkten den Zinssatz für einjährige Kredite um zehn Basispunkte - ließen aber den Zinssatz für fünfjährige Kredite unverändert. Dies überraschte Analysten und Anleger, die angesichts des angeschlagenen Immobiliensektors auf eine stärkere Senkung der Leitzinsen spekuliert hatten.

Zugleich lasten weiterhin US-Zinssorgen auf den Märkten. Die Hoffnung der Anleger auf ein baldiges Ende der geldpolitischen Straffung der US-Notenbank Fed schwindet - nicht zuletzt angesichts der jüngsten besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftszahlen aus den USA.

Von den US-Börsen kommt jedenfalls keine Unterstützung für die Käufer im DAX. Am Freitag hatten die Anleger an der Wall Street Risiken merklich gescheut. Technologiewerte flogen aus den Depots, während Kursgewinne im Energiesektor stützten. Der Dow-Jones-Index schloss 0,1 Prozent höher auf 34.500 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 13.290 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert bei 4.369 Punkten aus dem Handel.

Von den asiatischen Börsen kommen gemischte Signale. So hat der jüngste Zinsschritt der chinesischen Zentralbank die Märkte in China auf Talfahrt geschickt. So liegt der CSI 300, der die Kursentwicklung in Shanghai und Shenzen abbildet, zur Stunde 0,2 Prozent im Minus. Dagegen verbucht der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss in Tokio einen Kursgewinn von 0,6 Prozent.

Der Euro kann im asiatischen Devisenhandel leichte Kursgewinne zum Dollar verbuchen. Aktuell liegt die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0881 Dollar und damit 0,1 Prozent höher. Die Feinunze Gold zieht 0,2 Prozent auf 1.893 Dollar an.

Im DAX rückt am Morgen die VW-Aktie in den Fokus. Im Volkswagen-Werk Emden startet heute die Produktion der neuen Elektrolimousine ID.7. Zum offiziellen Produktionsstart wird auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Mit dem im April vorgestellten Elektroauto im Passat-Format mit bis zu 700 Kilometern Reichweite rundet VW seine elektrische ID-Reihe nach oben ab.

Der Bayer-Partner Regeneron hat in den USA die Zulassung für eine höher dosierte Variante des Augenmedikaments "Eylea" erhalten. Eylea mit dem Wirkstoff Aflibercept gehört zu den Kassenschlagern des DAX-Konzerns. Bayer vermarktet das Medikament außerhalb der Vereinigten Staaten, während dort Regeneron die Verkaufsrechte besitzt.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will in den kommenden Tagen die Wartung von Panzern in der Ukraine starten. "Wir werden noch diesen Monat mit dem Service beginnen", sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Nach den Wettbewerbern Deutsche Telekom und Telefónica (O2) hat nun auch Vodafone als dritter deutscher Netzbetreiber eine 5G-Abdeckung von mehr als 90 Prozent erreicht. Dieser Wert bezieht sich auf den Anteil der Haushalte, die innerhalb des 5G-Netzes des Düsseldorfer Unternehmens liegen.

Im Prozess um den Bilanzskandal beim Möbelkonzern Steinhoff wird heute die Hauptverhandlung fortgesetzt. Möglicherweise wird dabei ein Urteil gegen zwei frühere Geschäftsführer von Gesellschaften der Unternehmensgruppe gesprochen. Das geht aus einer Mitteilung des Landgerichts Oldenburg hervor. Der Prozess hat im April begonnen.