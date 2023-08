marktbericht Neue Kursverluste voraus Machen die DAX-Bären jetzt Ernst? Stand: 14.08.2023 07:41 Uhr

Nach den neuerlichen Kursverlusten vorm Wochenende ist der deutsche Aktienmarkt von einer echten Stabilisierung immer noch weit entfernt. Zu Wochenbeginn droht eine zentrale Unterstützung im DAX erneut zu fallen.

Negative Vorgaben von den Börsen in Übersee dürften auch den deutschen Aktienmarkt in Mitleidenschaft ziehen. Nachdem der DAX vor dem Wochenende um 1,0 Prozent abgerutscht war, zeichnen sich zu Beginn der neuen Börsenwoche wieder Verluste ab: Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent tiefer bei 15.775 Punkten.

Ins Visier der technisch orientierten DAX-Anleger rückt damit zu Wochenbeginn abermals die zentrale Unterstützung bei 15.800 Zählern. Mit einem Rutsch darunter würden sich die Perspektiven im DAX eintrüben. Erst am vergangenen Dienstag war der deutsche Leitindex bei 15.706 Punkten auf ein Vierwochentief gefallen.

Aus fundamentaler Perspektive stehen an den Aktienmärkten weiterhin die Zinsaussichten in den USA im Fokus. Zur Wochenmitte wird das Protokoll der US-Notenbank zu ihrer letzten Sitzung, die sogenannten Fed-Minutes, veröffentlicht. Anleger dürften es auf Hinweise abklopfen, dass der Zinsgipfel nun endlich erreicht ist.

Zuletzt hatten Inflationsdaten aus den USA ein gemischtes Bild gezeichnet. So hatten die jüngst veröffentlichten Verbraucherpreise auf einen nachlassenden Preisdruck hingedeutet. Dem stand aber ein überraschend starkes Plus bei den Erzeugerpreisen gegenüber. Diese gelten als richtungsweisend für die künftige Inflation.

Die Anleger an der Wall Street hatten mit Verunsicherung auf die jüngsten Preisdaten reagiert. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Freitag 0,3 Prozent höher auf 35.281 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,6 Prozent auf 13.644 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4464 Punkte ein.

Negative Vorgaben für den deutschen Aktienhandel kommen am Morgen von den asiatischen Märkten. Anleger sorgen sich um die verschlechternde Lage der hoch verschuldeten chinesischen Immobilienentwickler. Zudem fürchten sie, dass die morgen anstehenden Konjunkturdaten enttäuschen dürften. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,2 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai büßt 1,1 Prozent ein.

Im asiatischen Devisenhandel gibt der Euro zum Dollar leicht nach. Für einen Euro werden 1,0934 Dollar gezahlt. Die europäische Gemeinschaftswährung verharrt damit weiter unter der Marke von 1,10 Dollar. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1912 Dollar.

Im DAX rückt die Rheinmetall-Aktie in den Fokus. Nach Munition, Panzern, Flugabwehr und Militär-Lastwagen wird der Rüstungskonzern bald auch Drohnen in die Ukraine liefern. Ein entsprechender Auftrag sei erteilt worden, sagte ein Firmensprecher gestern in Düsseldorf. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet.

Eine größere Störung bei Fernseh- und Internetanschlüssen in Berlin ist nach mehr als drei Tagen behoben. Alle betroffenen Haushalte würden wieder versorgt, teilte der Anbieter Tele Columbus gestern mit. Ursache für die Störung waren Tiefbauarbeiten eines anderen Unternehmens im Stadtteil Rummelsburg, bei denen Glasfaserkabel durchtrennt wurden.

Beim ersten Elektroauto von Ford Europa rückt der große Start der Serienproduktion in die Ferne: Man werde das neue Modell erst ab Sommer 2024 ausliefern, teilte ein Unternehmenssprecher in Köln mit. Zuvor hatte die Firma einen Produktionsstart Ende dieses Jahres angepeilt, mit ersten Auslieferungen nur wenig später.

Im Prozess einer 33-Jährigen aus Oberfranken gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca wegen eines mutmaßlichen Impfschadens wird heute eine Entscheidung verkündet. Der Zivilprozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) Bamberg gehört zu den ersten gegen einen Corona-Impfstoffhersteller in Deutschland.

Der traditionsreiche Stahlkonzern US Steel hat mehrere Übernahmeangebote erhalten und prüft nun seine Optionen. Der Konkurrent Cleveland-Cliffs teilte mit, dass er schon Ende Juli einen Aufpreis von mehr als 40 Prozent auf den Aktienkurs geboten habe - aber von US Steel abgewiesen worden sei. Nun macht Cleveland-Cliffs das Angebot öffentlich, damit die Aktionäre davon erfahren.

Tesla hat im selbst angezettelten Preiskampf auf dem wichtigen Elektroautomarkt in China nachgelegt und seine Preise für die Langstrecken- und Performance-Versionen des Model Y zum 14. August um jeweils knapp 2000 Dollar (14.000 Yuan) gesenkt. Tesla hatte seine Preise in den USA, China und anderen Märkten seit Ende 2022 mehrfach gedrückt, um sich gegen die Konkurrenz und die wirtschaftliche Unsicherheit zu schützen.