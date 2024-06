marktbericht Nach dem Zinsentscheid Anleger warten auf neue Impulse Stand: 07.06.2024 07:36 Uhr

Der DAX dürfte mit einem leichten Minus in den letzten Tag der Woche starten. Nach dem EZB-Zinsentscheid wird heute der Zustand des US-Arbeitsmarkts eine wichtige Rolle spielen.

Der Broker IG taxierte den DAX vor Start des Xetra-Handels 0,1 Prozent tiefer auf 18.636 Punkte. Der Leitindex ging gestern mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 18.652 Punkten aus dem Handel, nachdem er im Tageshoch vor dem Zinsentscheid schon mehr als ein Prozent gewonnen hatte. Gut 100 Punkte vor dem Rekordhoch von 18.892 Punkten ging dem DAX der Schwung aus.

"Der DAX bleibt in Reichweite zum Allzeithoch“, schreiben die Marktbeobachter der Helaba. Wichtig wäre es ihrer Einschätzung nach, dass der Index den gleitenden Durchschnitt der 21-Tagelinie dauerhaft überwinde, die derzeit bei 18.664 Punkten verlaufe.

Wie es nach der Zinssenkung der EZB geldpolitisch weiter geht, ist unklar: Ökonom Carsten Brzeski von der ING Bank stellte fest, dass es von EZB-Präsidentin Christine Lagarde keine klaren Prognosen über den künftigen Zinsweg gab. "Wenn die Wirtschaft der Eurozone die EZB-Prognosen erfüllt, wird es weitere Zinssenkungen geben, aber das Risiko einer Verzögerung oder sogar nochmaligen Umkehr ist real", ergänzte er. Insofern sei die heutige Senkung nicht unbedingt der Beginn eines Lockerungszyklus.

Heute steht mit dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht der nächste wichtige Termin auf der Agenda. Ökonomen erwarten, dass in den USA im vergangenen Monat 185.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Sollten die Daten schwächer ausfallen, könnte das die Zinssenkungsfantasien bezüglich der US-Notenbank Federal Reserve wieder anheizen.

Es gelte einmal mehr, dass schlechte Zahlen positiv für den Aktienmarkt sein können, meint Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Denn sollte sich der Arbeitsmarkt abkühlen, ebne das den Weg zu Zinssenkungen.

Die US-Börsen haben sich nach den Höchstständen vom Mittwoch gestern nur wenig von der Stelle bewegt. Nach der erwarteten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) und einen Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht scheuten die Anleger eine klare Positionierung.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte zwar schon früh erneut einen Rekord, verlor am Ende aber 0,1 Prozent auf 19.021,19 Punkte. Gleiches galt für das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 mit einem Kursrückgang um 0,02 Prozent auf 5352,96 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der sowohl den anderen Indizes als auch seinem Rekord seit einiger Zeit hinterherhinkt, gewann 0,2 Prozent auf 38 886,17 Punkte.

Die asiatischen Börsen haben trotz der Lockung der Zinssätze durch große Zentralbanken am Freitag eher nachgelassen. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 38.661 Punkte nach und der breiter gefasste Topix blieb fast unverändert bei 2.756 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 3.042 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,7 Prozent auf 3.566 Punkte.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat bei der Auslieferung neuer Jets im Mai nachgelassen. Der DAX-Konzern übergab 53 Passagierjets an seine Kunden, wie er am Donnerstagabend in Toulouse mitteilte. Im März und April hatte der Hersteller jeweils mehr als 60 Stück geschafft. Airbus muss sich weiter ranhalten, um in diesem Jahr wie geplant rund 800 Maschinen auszuliefern. Nach den ersten fünf Monaten hat der Konzern erst 256 Stück geschafft und damit noch nicht einmal ein Drittel seines Jahresziels.

Credit-Suisse-Anleihegläubiger haben vor einem New Yorker Gericht Klage gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft eingereicht. Mit der Abschreibung von sogenannten AT1-Anleihen vor der Übernahme der Großbank durch die Rivalin UBS habe die Schweiz unrechtmäßig in die Eigentumsrechte der Kläger eingegriffen und nationalen Interessen den Vorrang gegenüber rechtlichen Verpflichtungen eingeräumt, hieß es in einer Mitteilung der mit der Klage betrauten Anwaltskanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Der Gesamtbetrag der Forderungen der sechs klagenden Gesellschaften belaufe sich auf rund 82,25 Millionen Dollar.

"Durch ihr Handeln hat die Schweiz unnötigerweise 17 Milliarden Dollar an AT1-Instrumenten vernichtet und damit die Eigentumsrechte der Inhaber dieser Instrumente zu Unrecht verletzt", erklärte Quinn-Emanuel-Partner Dennis Hranitzky. "Die Beschwerdeführer verdienen eine vollständige Entschädigung für die unrechtmäßigen Handlungen der Schweiz und werden diese auch erhalten." Ein Sprecher des Schweizer Finanzministeriums wollte sich nicht zu der Klage äußern.