Etwas besser erwartet DAX bleibt auf hohem Niveau Stand: 15.08.2022 07:55 Uhr

Zum Wochenauftakt präsentieren sich die Märkte bei guten Vorgaben aus Übersee stabil. Der DAX wird etwas oberhalb der Marke von 13.800 Punkten und damit weiter auf erhöhtem Niveau erwartet.

Zum Wochenauftakt deuten erste Indikationen auf eine leicht höhere Eröffnung im Leitindex DAX. Der Index wird bei gut 13.850 Punkten errechnet, rund 50 Punkte mehr als am Freitag. Mit Henkel und Hellofresh (endgültige Zahlen) legen zwei DAX-Mitglieder heute Quartalszahlen vor.

Die internationalen Vorgaben stützen den Markt. Die Wall Street hatte am Freitag höher geschlossen, vor allem die Technologie-Börse Nasdaq hatte deutlicher zugelegt. Hauptthema bleibt nach wie vor das zu erwartende Zinstempo der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed). Hier ist die Stimmung der Anleger derzeit besser als die Lage.

Die Protokolle der jüngsten Sitzung der Fed sollen am Mittwoch veröffentlicht werden. "Das FOMC-Protokoll am Mittwoch dürfte die aggressiven Töne der letzten Fed-Aussagen bekräftigen, wonach man bei den Zinsen und der Inflation noch lange nicht am Ende sei", sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor bei NAB.

Bei insgesamt ruhigem Handel tendieren die Märkte in Fernost überwiegend gut unterstützt. In Japan legt der Leitindex Nikkei 225 nach Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal um über ein Prozent zu. Wie die Regierung am Morgen auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab, zog das BIP zwischen April und Juni um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal an. Auf das Jahr hochgerechnet bedeutet dies einen Anstieg um 2,2 Prozent. Am Markt war allerdings ein stärkerer Anstieg erwartet worden. Im Quartal zuvor hatte die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach revidierter Berechnung noch stagniert.

Zum Wachstum im zweiten Quartal trug maßgeblich der private Konsum bei, der in Japan zu rund 60 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt. Er zog um 1,1 Prozent an, da mehr Menschen wieder in Restaurants und auf Reisen gingen, nachdem die lokalen Behörden im März die Corona-Beschränkungen gelockert hatten. Getrübt werden die Konjunkturaussichten in Japan derweil von der steigenden Inflation und der Straffung der geldpolitischen Zügel in Übersee. Der Internationale Währungsfonds hatte die Wachstumsprognose für Japan für dieses Jahr kürzlich von 2,4 Prozent auf 1,7 Prozent gesenkt.

China kaum verändert

In China liegen die Märkte trotz einer Zinssenkung der staatlich gesteuerten Notenbank nur leicht im Plus. Die Konjunkturmaßnahme schürte bei den Anlegern die Sorge, dass weitere Zinsanpassungen zur Ankurbelung der Wirtschaft nötig werden.

Chinas Industrieproduktion ist im Juli wegen der im Land vorherrschenden Corona-Beschränkungen deutlich langsamer gewachsen als erwartet. Die Produktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verzeichnete im abgelaufenen Monat einen Anstieg um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und verlangsamte sich damit gegenüber dem Anstieg von 3,9 Prozent im Juni, wie aus offiziellen Daten von heute hervorgeht. Analysten hatten mit einem Wachstum von 4,6 Prozent gerechnet.

Derweil veröffentlichte das Land mit 2478 Corona-Fällen den höchsten Stand seit drei Monaten. Lockdown-Maßnahmen haben China seit Beginn der Pandemie immer wieder lahmgegelegt und auch die Weltwirstchaft negativ beeinflusst - obwohl die Zahlen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung von rund 1,4 Milliarden gering sind. China verfolgt eine strikte Null-Covid-Politik.

Der Kochboxen-Versender HelloFresh bekommt die hohe Inflation und den weltweiten Wirtschaftsabschwung zu spüren. Im zweiten Quartal fiel das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) um 7,5 Prozent auf knapp 146 Millionen Euro, wie der Berliner DAX-Konzern heute mitteilte.

Die Zahl der aktiven Kunden in den 17 Ländern, in denen HelloFresh aktiv ist, fiel im Vergleich zum vorigen Quartal um etwa 500.000 auf acht Millionen, lag aber im Vergleich zum Vorjahresquartal immer noch um vier Prozent im Plus. Vor allem auf dem wichtigsten Markt, den USA, büßten die Berliner jüngst Kunden ein.

"Am wichtigsten ist, dass wir mit den Inflationseffekten erfolgreich umgegangen sind, ohne die höheren Kosten in Gänze an unsere Kunden weiterzugeben", sagte Firmenchef Dominik Richter. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal währungsbereinigt um 16 Prozent auf bisher im Juni-Quartal noch nie erreichte 1,96 Milliarden Euro. Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen mit Verweis auf die getrübte Verbraucherstimmung seine Jahresziele eingedampft.

Der angeschlagene Immobilieninvestor Adler greift seiner kriselnden Tochter BCP finanziell unter die Arme. Ein Darlehen der Konzernmutter an das Tochterunternehmen von bis zu 200 Millionen Euro werde um sieben Monate verlängert, erklärte der im SDax gelistete Konzern in einer Pflichtmitteilung. Der Kredit sei nun erst im Dezember kommenden Jahres statt bereits im Mai fällig.

Adler steht an mehreren Fronten unter Druck. So hatten die Wirtschaftsprüfer der KPMG ein Testat für den Jahresabschluss 2021 verweigert und wollen nicht mehr mit dem Konzern zusammenarbeiten.

Der Windturbinenhersteller Nordex bestätigt trotz eines Umsatzeinbruchs und Millionenverlusten im ersten Halbjahr seine Prognose. Der Umsatz sank infolge rückläufiger Installationen von Windkraftanlagen um 21 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus dem TechDAX am Sonntag mitteilte. Operativ entstand ein Verlust (Ebitda) von 173 Millionen Euro nach einem Gewinn von 68 Millionen Euro vor Jahresfrist.

Im zweiten Quartal seien die Installationen vor allem außerhalb Europas und Lateinamerikas geringer gewesen. Wie andere Unternehmen kämpft auch Nordex nach eigenen Angaben mit Verwerfungen an den Energie-, Rohstoff- und Logistikmärkten infolge der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine. Nordex bestätigte die Erwartung, im laufenden Jahr einen Umsatz von 5,2 bis 5,7 Milliarden Euro und damit in der Größenordnung des Vorjahreswerts sowie eine Ebitda-Marge von minus vier bis null Prozent zu erreichen. Im ersten Halbjahr belief sich die Marge auf minus 8,1 Prozent. Mittelfristig erwartet das Unternehmen nach eigenen Angaben unverändert eine Marge von acht Prozent.

Saudi-Aramco auf Rekordkurs

Die weltweit anziehenden Energiepreise lassen den Gewinn des Ölkonzerns aus Saudi-Arabien kräftig sprudeln. Das staatlich kontrollierte Unternehmen wies am Sonntag für das zweite Quartal einen Anstieg des Nettoergebnisses von 90 Prozent auf 181,64 Milliarden Riyal (rund 47,2 Milliarden Euro oder 48,4 Milliarden Dollar) aus und übertraf damit die Analysten-Erwartungen. Dafür sorgten neben den gestiegenen Ölpreisen auch höhere Verkaufsmengen und Raffineriemargen.