marktbericht Vor Nvidia-Zahlen Anleger in Wartestellung Stand: 22.05.2024 07:39 Uhr

Der DAX dürfte sich zur Wochenmitte zunächst kaum bewegen. Neben dem aktuellen Sitzungsprotokoll der Fed steht nach US-Börsenschluss der Quartalsbericht des KI-Vorzeigeunternehmens Nvidia auf der Agenda.

Im DAX zeichnen sich zur Wochenmitte zunächst keine großen Sprünge ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start mit plus 0,1 Prozent auf 18.740 Punkte. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei gut 18.892 Punkten bleibt in Reichweite und somit auch die runde Marke von 19.000 Zählern.

Gestern war der deutsche Leitindex den ganzen Tag nicht aus dem Minus herausgekommen und schloss am Ende bei 18.726 Punkten um 0,2 Prozent leicht schwächer. Der DAX konsolidierte damit auf hohem Niveau, was in Anbetracht der jüngsten Gewinne nicht unüblich ist. Zudem gab es gestern kaum Anreize zum Aktienkauf: Die Nachrichtenlage aus dem Unternehmenssektor war dünn und auch neue Wirtschaftsdaten gab es nur wenige.

Anleger warten auf Nvidia-Zahlen

Heute dürfte sich das allerdings ändern: Nach Börsenschluss stehen in Asien die Quartalszahlen von Nvidia an. Bereits gestern hatte das Thema KI durch die Entwicklerkonferenz "Build" des US-Unternehmens Microsoft im Fokus gestanden und den Handel bestimmt. Heute werde der Markt genau hinschauen, ob die Wachstumsstory weitergeht und wie Nvidia die Perspektiven sieht, so die Experten von Index Radar: "Damit verbunden könnte auch die Frage beantwortet werden, ob die Tech-Werte bis zur nächsten Berichtssaison relative Stärke zeigen oder nicht."

In Erwartung der Nvidia-Ergebnisse gingen die Investoren in Asien im frühen Handel in Deckung. "Die ganze Welt schaut auf Nvidia. Die Ergebnisse werden sich auf globale Aktien auswirken, insbesondere auf US-Aktien, was sich wiederum auf japanische Aktien auswirken wird", sagte Shuji Hosoi von der Investmentbank Daiwa Securities.

Japans Exporte dank schwachem Yen im Aufwind

In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index deshalb um 0,6 Prozent auf 38.719 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent tiefer bei 2.744 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 3.157 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.678 Punkten.

In Japan drückten zudem enttäuschende Exportdaten auf die Stimmung: Japans Exporte sind im April dank des schwachen Yen zwar im Jahresvergleich um 8,3 Prozent gestiegen, blieben aber hinter den Erwartungen zurück. Von Reuters befragte Analysten hatten ein Plus von 11,1 Prozent erwartet. Auch die Importe stiegen nach einem Rückgang um 5,1 Prozent im März im April um 8,3 Prozent, was in etwa den Schätzungen der Ökonomen entsprach. Infolgedessen belief sich das Handelsdefizit im April auf 462,5 Milliarden Yen (2,96 Milliarden Dollar), nach einem Überschuss von 387 Milliarden Yen im März.

Finnischer Notenbankchef: EZB kann bei Zinssenkungen vorangehen

Spannend wird es heute zudem am Abend in den USA, wenn das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht wird. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA. Am Markt wird derzeit erwartet, dass die Fed die Zinsen später absenken wird als etwa die Europäische Zentralbank (EZB), weil sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt bislang noch hartnäckiger gezeigt hat.

Diese Meinung vertritt auch der finnische Notenbanker Olli Rehn: Er ist der Ansicht, dass die EZB mit Zinssenkungen nicht auf die US-Notenbank Federal Reserve wartet. "Was die Fed macht, wird nicht bestimmen, wann es Zinssenkungen bei der EZB gibt", sagte der Chef der finnischen Zentralbank und Mitglied des EZB-Rats. Zugleich betonte er, dass die Euro-Notenbank sich nicht auf einen vorgegebenen Zinspfad festlegen werde. "Auch wenn wir keine Politik im luftleeren Raum machen, ist die EZB kein 13. Bezirk der Federal Reserve", sagte Rehn.

Rekordhoch für Tech-Aktien

Die US-Anleger wagten sich gestern nicht weit aus dem Fenster. Prozentual blieben die Veränderungen gering, trotzdem reichte es für den Auswahlindex Nasdaq 100 knapp zu einem neuen Rekordhoch bei 18.723 Punkten. Er beendete den Handel bei 18.713 Zählern, ein Plus von 0,2 Prozent.

Der Leitindex Dow Jones ging bei 39.872 Punkten um 0,2 Prozent ebenfalls leicht höher aus dem Handel, blieb aber unter der Marke von 40.000 Punkten, die er zuletzt überwunden hatte. Ähnlich auch der marktbreite S&P-500-Index, der 0,3 Prozent vorrückte auf 5.321 Punkte.

Microsoft baut die Fähigkeiten seines KI-Assistenten Copilot - der mit der Technik hinter ChatGPT weiterentwickelt wurde - aus. Er soll nicht mehr nur einzelne Nutzer, sondern auch Teams aus mehreren Mitarbeitern unterstützen. Das Programm soll zum Beispiel die Tagesordnung von Treffen im Blick behalten und Protokoll führen, wie Microsoft gestern auf seiner Entwicklerkonferenz "Build" erläuterte. Auch die neue PC-Architektur wird diesem Ziel untergeordnet. So wird sich ein neuer Zusatzchip nur um KI-Anwendungen kümmern. Das soll den Computer schneller machen und die Batterielaufzeit verlängern.

Bemannter Erstflug des Boeing Starliner erneut verschoben

Der erste bemannte Flug der Boeing-Raumkapsel Starliner liegt weiter auf Eis. Der ursprünglich für den 25. Mai geplante Start sei wegen der Reparatur eines Heliumlecks im Antriebssystem auf unbestimmte Zeit verschoben worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. "Die Arbeiten werden fortgesetzt und die nächste mögliche Startgelegenheit wird noch diskutiert." Wegen Problemen mit der Trägerrakete Atlas 5 war der Start im Mai bereits mehrfach verschoben worden.